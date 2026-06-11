Στιγμές έντασης σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Ίλφορντ, στο ανατολικό Λονδίνο, όταν ένα μικρό κορίτσι βρέθηκε να κρέμεται από το περβάζι παραθύρου σε κτίριο δεύτερου ορόφου. Η ανήλικη παρέμεινε γαντζωμένη για περίπου εννέα λεπτά, πριν καταλήξει τελικά στην αγκαλιά αστυνομικού και πολίτη που είχαν σπεύσει στο σημείο για να τη διασώσουν.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε υπό δραματικές συνθήκες. Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται γυναίκα από διαμέρισμα του κάτω ορόφου να επιχειρεί να εξέλθει από το παράθυρό της, προκειμένου να προσεγγίσει το παιδί, ενώ παρευρισκόμενοι από το πλήθος της δίνουν οδηγίες για την κίνησή της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αστυνομικός και ένας άνδρας που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσαν κάτω από το σημείο όπου κρεμόταν το κορίτσι. Οι δύο άνδρες στάθηκαν με τα χέρια απλωμένα, έτοιμοι να το υποδεχθούν σε περίπτωση πτώσης.

Τελικά, η μικρή έπεσε, με τον αστυνομικό και τον πολίτη να καταφέρνουν να την πιάσουν εγκαίρως. Το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ανακουφισμένο από την ευτυχή κατάληξη της επιχείρησης διάσωσης.

Δείτε βίντεο:

Στη συνέχεια, το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια μέσα στο κτίριο από το παράθυρο.

Παρά τη θετική έκβαση του περιστατικού, πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του σε τόσο επικίνδυνη θέση.

protothema.gr