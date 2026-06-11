Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε», ενώ υποστήριξε ότι οι ιρανικές αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες έχουν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον» οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το νησί Χαργκ, του σημαντικότερου πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν, καθώς και άλλων ενεργειακών υποδομών της χώρας, αποκτώντας «πλήρη έλεγχο» των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν οι ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν εκ νέου επιδρομές αργά το βράδυ της Τετάρτης εναντίον ιρανικών ραντάρ, συστημάτων αεράμυνας και άλλων στρατιωτικών στόχων είχαν ως κύριο σκοπό να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να εντοπίζει και να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις της προηγούμενης ημέρας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για την κατάρριψη επιθετικού ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού, είχαν διαφορετικό στόχο: σταθμούς ελέγχου ιρανικών drones και εγκαταστάσεις ραντάρ κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πλήγματα της Τετάρτης ήταν ευρύτερης κλίμακας και έπληξαν μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτικών στόχων σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.

skai.gr