Με πύραυλο έπληξαν οι ΗΠΑ το δεξαμενόπλοιο Settebello στον Κόλπο του Ομάν, με ένα μέλος του πληρώματος νεκρό και δύο αγνοούμενους. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το βράδυ της Τρίτης το όγδοο πλοίο στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, όταν το πλοίο αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 11:14 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του μηχανοκίνητου δεξαμενόπλοιου «Settebello», το οποίο φέρει σημαία Παλάου, αφού το πλήρωμά του φέρεται να αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δόθηκαν.

Σε αποχαρακτηρισμένο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που ο αμερικανικός πύραυλος χτυπά το τάνκερ ανατινάζοντάς το.

Δείτε το βίντεο

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that U.S. forces have disabled the eighth ship in support of the U.S. naval blockade of Iran last night at 11:14pm E.T. by firing on the Palau-flagged motor tanker 'Settebello' in the Gulf of Oman following the vessel's refusal to… pic.twitter.com/qfEQzWT6Bq June 10, 2026

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστήριξε ότι η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, μέχρι σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει συνολικά 134 πλοία, ενώ επέτρεψαν τη διέλευση 42 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστικό φορτίο.

Η CENTCOM δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του πλοίου ή τυχόν τραυματισμούς μελών του πληρώματος.

Νωρίτερα, η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech είχε γνωστοποιήσει ότι το δεξαμενόπλοιο Settebello «εξέπεμψε σήμα κινδύνου αναφέροντας ότι το μηχανοστάσιό του επλήγη από πύραυλο ενώ έπλεε ανοιχτά της Σοχάρ, στον Κόλπο του Ομάν» και ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο.

Στη συνέχεια, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε περιστατικό περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σοχάρ.

«Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο υπέστη πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του και βρίσκονται στο σημείο συνδράμοντας στην εκκένωση του πληρώματος», ανέφερε η υπηρεσία. «Το πλοίο αναφέρει έναν νεκρό και δύο αγνοούμενα μέλη του πληρώματος. Δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επιβάρυνση», πρόσθεσε.

BREAKING | Alleged Attack Reported on MT SETTEBELLO off the Coast of Oman, Two Seafarers Feared Missing!



Marine Tanks | Special Report



An alleged attack has been reported on board MT SETTEBELLO (IMO: 9162916), located approximately 30 nautical miles off the Shinas breakwater in… pic.twitter.com/gqwQJujLo2 — NewsTanksVoiceofSea (@NewsTanksind) June 10, 2026

protothema.gr