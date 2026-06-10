Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις.

«Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά, σήμερα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

NOW: Trump:



We are going to hit Iran hard today. pic.twitter.com/He6ShAC9UM — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

«Θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας» ανέφερε ο Τραμπ.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα – σε περίπτωση που το χάσατε ή δεν ανοίξατε την τηλεόρασή σας» δήλωσε.

«Συνεργάζομαι με το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες και θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump on Iran:



I have been working with Iran for a number of months, and they should sign the deal. It's a good deal. pic.twitter.com/eX0maUOQrq — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

protothema.gr