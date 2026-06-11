Ένα ιδιαίτερο παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφηκε στο Τορόντο του Καναδά, όπου 254 άτομα συμμετείχαν στο μεγαλύτερο παιχνίδι ανθρώπινου επιτραπέζιου ποδοσφαίρου (human foosball) που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης του Humber Polytechnic, σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Ontario Lottery and Gaming Corporation, ενώ το σκηνικό θύμιζε ποδοσφαιρική γιορτή, με μουσική από DJ και θεατές να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να γιορτάσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση της FIFA, αλλά και να ενισχύσει την ανάπτυξη του αθλήματος στις τοπικές κοινωνίες.

Ενίσχυση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η δράση βοήθησε την OLG, σε συνεργασία με την Ontario Soccer και το πρόγραμμα Soccer for All Legacy του Δήμου του Τορόντο, να υποστηρίξει την εκπαίδευση και ανάπτυξη 11.000 νέων προπονητών και διαιτητών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της OLG, Ντάνκαν Χάνεϊ, υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στις τοπικές κοινότητες.

«Η προσφορά στην κοινωνία του Οντάριο βρίσκεται στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε και αυτό οφείλεται στους παίκτες μας. Γνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει εξαιρετικά θετική επίδραση στις κοινότητές μας και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για το άθλημα στην επαρχία μας», ανέφερε.

Παρουσία εκπροσώπου των Ρεκόρ Γκίνες

Την επίσημη καταγραφή της προσπάθειας ανέλαβε η κριτής των Ρεκόρ Γκίνες, Κλόι ΜακΚάρθι, η οποία επέβλεψε τη διαδικασία, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των παικτών και φρόντισε για την τήρηση όλων των κανονισμών.

«Ήταν η πιο διασκεδαστική προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ στην οποία έχω συμμετάσχει», δήλωσε μετά το τέλος της εκδήλωσης. Όπως ανέφερε, παρά τη δυνατή βροχή και τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι συμμετέχοντες διατήρησαν τον ενθουσιασμό τους μέχρι το τέλος.

«Έφυγα από το γήπεδο μούσκεμα και παγωμένη, αλλά με ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο. Συγχαρητήρια στην OLG και στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου στο Οντάριο», πρόσθεσε.

«Ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει ο ενθουσιασμός για το Μουντιάλ»

Ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιγνίων του Οντάριο, Σταν Τσο, χαιρέτισε την επιτυχία της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι αποτελεί έναν ευχάριστο και πρωτότυπο τρόπο για να αναδειχθεί η αγάπη των κατοίκων της επαρχίας για το ποδόσφαιρο.

«Η προσπάθεια για το Ρεκόρ Γκίνες είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει ο ενθουσιασμός και να δείξουμε στον κόσμο πόσο παθιασμένοι είναι οι κάτοικοι του Οντάριο με το όμορφο παιχνίδι», δήλωσε.

Η επιτυχία της διοργάνωσης προστέθηκε πλέον στα Ρεκόρ Γκίνες, προσφέροντας μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική στιγμή ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν.

protothema.gr