Το 36% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατέχεται ήδη από επενδυτές του εξωτερικού, γεγονός που, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΧΑΚ, Μαρίνο Χριστοδουλίδη, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην κυπριακή αγορά.

Ο Μαρίνος Χριστοδουλίδης μιλούσε την Πέμπτη σε ημερίδα του ΧΑΚ με θέμα «Προοπτικές, Στρατηγικά Προγράμματα και Επενδυτικές Επιλογές», η οποία εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των συντελεστών της αγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε ότι οι συνεργασίες με το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο της Ινδίας, καθώς και ο ρόλος του ΧΑΚ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, διαμορφώνουν έναν οργανισμό με διευρυμένο αποτύπωμα και διεθνή προσανατολισμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι σχεδιασμοί για αποκρατικοποίηση, με την έναρξη της σχετικής διαδικασίας να προγραμματίζεται εντός του 2026, ανοίγουν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον Οργανισμό.

Στον χαιρετισμό του, ο Μαρίνος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η διαφάνεια, η πληροφόρηση και ο ανοιχτός διάλογος αποτελούν θεμέλια μιας υγιούς κεφαλαιαγοράς. Πρόσθεσε ότι εκδηλώσεις όπως η ημερίδα θα αποτελέσουν πάγια πρακτική του ΧΑΚ, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Όπως είπε, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου βρίσκεται σε φάση ενεργής ανάπτυξης. Η Νέα Αγορά του ΧΑΚ έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό αριθμό δυναμικών επιχειρήσεων από την Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ οι υφιστάμενες συνεργασίες και νέοι ρόλοι του Χρηματιστηρίου ενισχύουν περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε ότι στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση αυτού του αποτυπώματος, με την προσέλκυση νέων εισηγμένων εταιρειών από τομείς με δυναμική, όπως τα μεγάλα έργα υποδομής, τα ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστήμια, η ναυτιλία και ο φαρμακευτικός κλάδος.

Τόνισε, επίσης, ότι το ΧΑΚ επιδιώκει να δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω του Χρηματιστηρίου.

Η κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τον Μαρίνο Χριστοδουλίδη, εναρμονίζεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Savings and Investments Union, η οποία αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των χρηματιστηριακών αγορών στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ΧΑΚ, ως οργανισμός πλήρως εναρμονισμένος με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, εκπρόσωποι εισηγμένων εταιρειών παρουσίασαν τα δεδομένα και τα στρατηγικά τους πλάνα, ενώ παρευρέθηκε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων οικονομικών φορέων, χρηματιστηριακών εταιρειών, επενδυτών και επιχειρηματιών, οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις και ενημερώθηκαν για τις προοπτικές των εταιρειών.

Ιδιαίτερη σημασία είχε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή του εκπροσώπου του Συνδέσμου Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανδρέα Λεωνίδου, καθώς και μελών του ΧΑΚ, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως βασικοί συντελεστές της αγοράς.

Καταλήγοντας, ο Μαρίνος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι εταιρείες που παρουσίασαν τα δεδομένα και τις προοπτικές τους προσέφεραν στο κοινό αξιόπιστη και άμεση πληροφόρηση από την πηγή, σημειώνοντας ότι, σε έναν κόσμο κορεσμένο από δεδομένα, η ποιοτική ενημέρωση αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.