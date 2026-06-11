Μειωμένη σε σχέση με πέρσι είναι η παρουσία της Κύπρου στον θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας, καθώς για το 2026 βραβεύθηκαν συνολικά 56 παραλίες και δύο μαρίνες, από σύνολο 123 περιοχών νερών κολύμβησης.

Η παγκύπρια τελετή απονομής της Γαλάζιας Σημαίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, στην παραλία Νησί στην Αγία Νάπα, με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου.

Η φετινή εικόνα διαφοροποιείται από την περσινή, καθώς το 2025 είχαν βραβευθεί 64 παραλίες και δύο μαρίνες. Καθοριστικό ρόλο στη μείωση φαίνεται να διαδραμάτισε η απόφαση των Δήμων Λεμεσού και Αμαθούντας να μην υποβάλουν αιτήσεις για τη φετινή χρονιά, στον απόηχο των αυξημένων αναφορών για περιστατικά ρύπανσης που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά.

Παρά τη μη συμμετοχή παραλιών που εμπίπτουν στους συγκεκριμένους Δήμους, στον φετινό κατάλογο περιλαμβάνονται άλλες παραλίες της επαρχίας Λεμεσού, ενώ η Μαρίνα Λεμεσού διατήρησε τη Γαλάζια Σημαία, όπως και η Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Πρώτος ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας

Τον μεγαλύτερο αριθμό βραβεύσεων συγκέντρωσε ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, με 18 παραλίες στην περιοχή του Πρωταρά να περιλαμβάνονται στον φετινό κατάλογο. Ισχυρή παρουσία διατηρεί και η Αγία Νάπα, με σημαντικό αριθμό οργανωμένων παραλιών που εξασφάλισαν και φέτος τη διεθνή διάκριση.

Η Γαλάζια Σημαία απονέμεται σε παραλίες και μαρίνες που πληρούν αυστηρά διεθνή κριτήρια ποιότητας νερών, καθαριότητας, ασφάλειας, οργάνωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο θεσμός συνδέεται άμεσα με την εικόνα της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, αλλά και με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι παραλίες και οι μαρίνες που βραβεύθηκαν

Πάφος

Παραλία Καφίζης Παραλία Λαουρού Παραλία Κόλπος των Κοραλλίων Παραλία Κοτσιάς, γνωστή και ως Sandy Beach Παραλία Παλαιόκαστρα, Venus Beach Παραλία Φάρος Παραλία Δημοτικά Λουτρά Παραλία Αλυκές Παραλία Βρυσούδια Β Παραλία Βρυσούδια Α Παραλία Παχύαμμος 1 Παραλία Παχύαμμος 2 Δημοτική Παραλία Πόλης Χρυσοχούς Λαϊκή Παραλία Γεροσκήπου

Λεμεσός

Παραλία Πισσούρι Παραλία Κούριο Μαρίνα Λεμεσού Κοινοτική Παραλία Παρεκκλησιά Παραλία Ακτή του Κυβερνήτη

Λάρνακα

Παραλία Μακένζι Παραλία Καστέλλα Παραλία Φοινικούδες Παραλία Γιαννάδες

Αγία Νάπα

Παραλία Αγία Θέκλα Παραλία Λούμα Μαρίνα Αγίας Νάπας Παραλία Ζιάτζι Παραλία Μακρόνισσος Παραλία Λάντα Παραλία Κόλπος Νησί Παραλία Νησί Παραλία Βαθειά Γωνιά Παραλία Περνέρα Παραλία Κατσαρκά Παραλία Λούκκος του Μάντη Παραλία Πανταχού Παραλία Γλυκύ Νερό Παραλία Άμμος του Καμπούρη Παραλία Λιμνάρα, Κέρμια Παραλία Κόννος

Πρωταράς

Παραλία Nissia Gardens Παραλία Νησιά Παραλία Βυζακιά Παραλία Λομβάρδη Παραλία Πρωταράς, Κόλπος Fig Tree Παραλία Βρύση Α Παραλία Βρύση Β Παραλία Βρύση Γ Παραλία Περνέρα Παραλία Λούμα Παραλία Μηνά Παραλία Βρυσούδια Παραλία Αγία Τριάδα Παραλία Σκουταρόσπηλιοι Παραλία Κάππαρης Παραλία Αρμυροπήγαδο Παραλία Γλυκύ Νερό Παραλία Ποτάμι

Μαρία Παναγιώτου: Σημαντική επιτυχία για την Κύπρο

Σε χαιρετισμό της στην τελετή, η Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι η βράβευση 56 παραλιών και δύο μαρινών αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία για την Κύπρο και επιβεβαιώνει, όπως είπε, το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων.

Η Μαρία Παναγιώτου σημείωσε ότι οι παραλίες της Κύπρου αποτελούν διαχρονικά μέρος της ταυτότητας και της εικόνας της χώρας προς τους επισκέπτες, προσθέτοντας ότι πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται ένας κρίσιμος παράγοντας: η ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης στις τρεις τελευταίες αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που απέδωσε στη συνεργασία διαφορετικών αρχών και υπηρεσιών και στη σταθερή προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η Υπουργός είπε ακόμη ότι η απονομή της Γαλάζιας Σημαίας προϋποθέτει «εξαιρετική» ποιότητα νερών κολύμβησης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και συμμόρφωση με 33 αυστηρά κριτήρια για τις παραλίες και 38 για τις μαρίνες.

Η διατήρηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, είναι αποτέλεσμα συνεχούς παρακολούθησης και συνεργασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της CYMEPA και των Τοπικών Αρχών.

Η Υπουργός εξέφρασε ευχαριστίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σημειώνοντας ότι η συμβολή τους είναι ουσιαστική για την προστασία των θαλασσών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.