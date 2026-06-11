Η Ελλάδα κατέκτησε τις μισές θέσεις στη νέα λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, σύμφωνα με την κατάταξη του οργανισμού European Best Destinations, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της ηπείρου.

Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται πέντε ελληνικές παραλίες, με το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφονήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πληθώρα κριτηρίων, όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η φυσική ομορφιά, η καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Στην έρευνα συνυπολογίστηκαν τόσο οι εμπειρίες ταξιδιωτών όσο και οι αξιολογήσεις των συντακτών του οργανισμού.

Την πρώτη θέση κατέλαβε η Praia de Monte Clérigo στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Η αμμώδης παραλία βρίσκεται μέσα στο Φυσικό Πάρκο του Νοτιοδυτικού Αλεντέζου και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όσους αγαπούν την πεζοπορία και τα θαλάσσια σπορ.

Η παραλία Praia de Monte Clérigo στην Πορτογαλία

Πέντε ελληνικές παραλίες στην ελίτ της Ευρώπης

Η υψηλότερη ελληνική παρουσία στη λίστα είναι το Βουτούμι των Αντίπαξων, το οποίο βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί το Φτέρι της Κεφαλονιάς στην τρίτη θέση, μία διάκριση που έρχεται λίγο καιρό μετά την ανακήρυξή του ως κορυφαίας παραλίας της Ευρώπης από άλλη διεθνή ταξιδιωτική αξιολόγηση.

Η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους

Στην τέταρτη θέση συναντάται το Ελαφονήσι της Κρήτης, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα και πολυβραβευμένα παραθαλάσσια τοπία της Ευρώπης.

Η Ροβινιά της Κέρκυρας βρέθηκε στην όγδοη θέση, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει στην δέκατη θέση η επίσης κερκυραϊκή Παλαιοκαστρίτσα, χαρίζοντας στο νησί δύο παρουσίες στη λίστα.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης

Σύμφωνα με την κατάταξη του European Best Destinations, οι κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 είναι οι εξής:

Monte Clérigo – Αλγκάρβε, Πορτογαλία

Βουτούμι – Αντίπαξοι, Ελλάδα

Φτέρι – Κεφαλονιά, Ελλάδα

Ελαφονήσι – Κρήτη, Ελλάδα

Bogliasco Beach – Ιταλία

Cala Mesquida – Μαγιόρκα, Ισπανία

Kvalvika Beach – Νορβηγία

Ροβινιά – Κέρκυρα, Ελλάδα

Kaputas Beach – Τουρκία

Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα, Ελλάδα

protothema.gr