Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυχώρο στη Βρετανία, καθώς δεκάδες εξωτικά ζώα που φιλοξενούνταν στον μίνι ζωολογικό κήπο της επιχείρησης βρήκαν φρικτό θάνατο στις φλόγες. Ανάμεσα στα ζώα που χάθηκαν ήταν σουρικάτες, γιγάντιες χελώνες, φίδια, ιγκουάνα και κουκουβάγιες, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το Jungle Box άνοιξε τον Ιούνιο του περασμένου έτους στο Χερτφορντσάιρ και, πρόσφατα αποκάλυψε έναν μικρό ζωολογικό κήπο για παιδιά που φιλοξενούσε εξωτικά ζώα, όπως σουρικάτες, φίδια, γιγάντιες χελώνες, ιγκουάνα, κουκουβάγιες και γενέττες.

Devastating fire tears through Kids soft play and mini zoo killing every animal https://t.co/p2FTWNkglK June 11, 2026

Όλα τα ζώα κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον πολυχώρο το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σοκαριστικές εικόνες από την πυρκαγιά που κοινοποιήθηκαν στο Διαδίκτυο από την πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν την εκτεταμένη καταστροφή στην επιχείρηση.

Ο βοηθός αρχηγός της πυροσβεστικής, Ντάρεν Κουκ, δήλωσε: «Τα πληρώματα εργάστηκαν σκληρά για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικές μονάδες».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα πληρώματα για τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά τους, καθώς και τους συναδέλφους του ελέγχου πυρός για την ψύχραιμη και αποτελεσματική διαχείριση των κλήσεων».

«Δυστυχώς, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα ζώα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της πυρκαγιάς δεν επέζησαν».

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν υπήρχε κανείς στο σημείο όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Θλίψη στο Διαδίκτυο για τα νεκρά ζώα

Η είδηση προκάλεσε ένα κύμα θλίψης στα βρετανικά social media.

Μια γειτονική επιχείρηση, η Spud Twins, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας «είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι για τους φίλους μας στο jungle box soft play».

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν επίσης το σοκ τους για την τραγωδία.

Κάποιος σχολίασε: «τα καημένα τα ζώα». Ενας άλλος είπε: «Λυπάμαι πολύ για τα ζώα. Ωστόσο, ευχαριστώ την πυροσβεστική για τη σκληρή δουλειά της».

iefimerida.gr