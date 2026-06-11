Η ακεραιότητα, το πάθος, η εργατικότητα και η επιμονή αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιχειρηματία, τόνισαν οι Βρετανοκύπριοι επιχειρηματίες Τέο Παφίτης και Τουκέρ Σουλεϊμάν, σε ειδική εκδήλωση του Cyprus Forum London στην Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να αναδείξει τη συμβολή της κυπριακής διασποράς στη βρετανική κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και να μεταφέρει εμπειρίες και πρακτικές συμβουλές στις νεότερες γενιές Κυπρίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών.

Οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην ανάγκη στήριξης των νέων επιχειρηματιών και στις προοπτικές των σχέσεων Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι εμπειρίες της μετανάστευσης

Ο Τέο Παφίτης και ο Τουκέρ Σουλεϊμάν μίλησαν για τις προσωπικές τους διαδρομές και τις εμπειρίες των οικογενειών τους από την άφιξή τους στη Βρετανία.

Ο Παφίτης θυμήθηκε την άφιξή του στο Μάντσεστερ το 1966 και την προσπάθεια των Κυπρίων μεταναστών να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Από την πλευρά του, ο Σουλεϊμάν αναφέρθηκε στην άφιξη της δικής του οικογένειας από την Κύπρο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, περιγράφοντας τις δυσκολίες προσαρμογής αλλά και τις ευκαιρίες που προσέφερε η Βρετανία.

Δεν αρκεί η ιδέα χωρίς προετοιμασία

Οι δύο επιχειρηματίες τόνισαν ότι η επιτυχία στις επιχειρήσεις δεν προϋποθέτει απαραίτητα πρωτοποριακές ιδέες. Αντίθετα, απαιτεί πάθος, επιμονή, σκληρή δουλειά και σωστή προετοιμασία.

Ο Σουλεϊμάν υποστήριξε ότι οι νέοι επιχειρηματίες πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Παφίτης στάθηκε στη σημασία της γνώσης της αγοράς και της κατανόησης του ανταγωνισμού, σημειώνοντας ότι πολλοί αποτυγχάνουν επειδή δεν κάνουν την απαραίτητη προεργασία πριν ξεκινήσουν μια επιχείρηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία οι δύο επιχειρηματίες χαρακτήρισαν τεχνολογία που θα μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο Σουλεϊμάν εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προέτρεψε τους νέους να εξοικειωθούν από μικρή ηλικία με τα νέα εργαλεία.

Από την πλευρά του, ο Παφίτης σημείωσε ότι η πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι να προσαρμοστεί σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο δεν είναι η απομνημόνευση γνώσεων, αλλά η σωστή αξιοποίησή τους.

Τα μαθήματα από τις αποτυχίες

Οι δύο επιχειρηματίες αναφέρθηκαν και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην επαγγελματική τους πορεία.

Ο Σουλεϊμάν αποκάλυψε ότι σε νεαρή ηλικία έχασε σχεδόν τα πάντα, όταν βρέθηκε επικεφαλής δύο εισηγμένων εταιρειών που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Χαρακτήρισε, ωστόσο, εκείνη την εμπειρία ως το σημαντικότερο μάθημα της ζωής του.

Ο Παφίτης υποστήριξε ότι οι αποτυχίες και οι λανθασμένες αποφάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής διαδρομής και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της κρίσης ενός επιχειρηματία.

Δικτύωση και στήριξη των νέων επιχειρηματιών

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στον ρόλο της διασποράς και στους τρόπους με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να στηρίξει νέους Κυπρίους επιχειρηματίες στο εξωτερικό.

Ο Σουλεϊμάν πρότεινε τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού δικτύου επιχειρηματιών, που θα προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλές σε νέους επαγγελματίες της κυπριακής παροικίας.

Ο Παφίτης υπογράμμισε ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στη δικτύωση, στη συνεργασία και στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας.

Οι δεσμοί Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οργάνωση «Cypriots in the City» και το Cyprus Forum, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της κυπριακής παροικίας στη Βρετανία και τη μεταφορά εμπειριών στις νεότερες γενιές Κυπρίων επαγγελματιών.

Στον χαιρετισμό του, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Λονδίνο, Δρ Κυριακός Κούρος, υπογράμμισε ότι οι ανθρώπινοι δεσμοί αποτελούν το σημαντικότερο θεμέλιο των σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφέρθηκε στην ιστορική παρουσία των Κυπρίων στη Βρετανία, σημειώνοντας ότι τα πρώτα κύματα μετανάστευσης ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1930. Ακολούθησαν μεγαλύτερες μετακινήσεις τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, καθώς και μετά τα γεγονότα του 1974. Όπως είπε, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε νέες ευκαιρίες για χιλιάδες νέους Κυπρίους που επέλεξαν το Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ο συνιδρυτής και πρόεδρος των «Cypriots in the City», Φάνος Θεοφάνους, χαρακτήρισε την κυπριακή διασπορά «μια κοινότητα που έχει διακριθεί στις επιχειρήσεις, τα χρηματοοικονομικά, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή», υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία προσωπικοτήτων όπως οι Παφίτης και Σουλεϊμάν λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά Κυπρίων επαγγελματιών.

Τη συζήτηση συντόνισε η πολιτική συντάκτρια της εφημερίδας Guardian, Ελένη Κουρέα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση με το κοινό, στο οποίο συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές και μέλη της κυπριακής παροικίας, επιβεβαιώνοντας τον στόχο του Cyprus Forum London να λειτουργήσει ως πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ηνωμένου Βασιλείου και διασποράς.

Το Brexit και η επόμενη μέρα

Ερωτηθέντες για το Brexit, οι δύο επιχειρηματίες αναγνώρισαν ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε δυσκολίες, ιδιαίτερα σε ζητήματα εμπορίου και αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, υποστήριξαν ότι το ζητούμενο σήμερα δεν είναι η αναβίωση των αντιπαραθέσεων του παρελθόντος, αλλά η ανάπτυξη στενότερων εμπορικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ Βρετανίας και Κύπρου.