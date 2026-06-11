Εκατοντάδες drones φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό του Μεξικού, σε ένα εντυπωσιακό show που πραγματοποιήθηκε ενόψει της σημερινής έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Το φετινό Μουντιάλ θεωρείται το μεγαλύτερο στην ιστορία, με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και τρεις συνδιοργανώτριες χώρες: ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Τα drones σχημάτισαν τις σημαίες των 3 χωρών και το εμβληματικό τρόπαιο του Fifa World Cup και οι εικόνες και τα βίντεο έχουν κατακλύσει το Διαδίκτυο.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η χώρα φιλοξενεί Παγκόσμιο Κύπελλο -μετά το 1970 και 1986-, πρώτη από κοινού με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει 13 αγώνες, τέσσερις από τους οποίους στην Πόλη του Μεξικού.

Στην πρώτη σέντρα απόψε θα γίνει στο θρυλικό γήπεδο «Atzeka», όπου το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Μεξικό

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) διεξάγεται τρεισήμισι μήνες μετά τον θάνατο ενός βαρόνου ναρκωτικών στη διάρκεια μιας στρατιωτικής επιχείρησης, που οδήγησε σε βίαια επεισόδια σε μεγάλο μέρος της χώρας και εν μέσω διαδηλώσεων διαμαρτυρίας από θυμωμένους εκπαιδευτικούς και συγγενείς των αγνοουμένων.

Μπροστά στο έκρυθμο κλίμα που επικρατεί, το Μεξικό έχει καταρτίσει ένα αυστηρότατο πλάνο ασφαλείας, το «Σχέδιο Κουκουλκάν», το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη 100.000 ατόμων προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, αστυνομικών και ιδιωτικών πρακτόρων ασφαλείας.

Η σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 / (AP Photo/Matias Delacroix).

Τα μέτρα θα είναι ακόμα πιο αυστηρά γύρω και μέσα από το γήπεδο, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από εκπαιδευτικούς.

«Θα διασφαλίσουμε» ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο «θα διεξαχθεί ομαλά, με ειρήνη και ηρεμία», δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα της χώρας της από γιγαντοοθόνη στη «ζώνη οπαδών», στη μέση της παραλιακής λεωφόρου, χωρητικότητας 55.000 άνθρωπων, και όχι από το στάδιο.

Για συνθήκες καύσωνα προειδοποιεί ο ΟΗΕ -Κίνδυνος θερμοπληξίας για ποδοσφαιριστές και θεατές

Για συνθήκες ακραίας ζέστης σε όλες τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ έχει προειδοποιήσει ο ΟΗΕ.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 της FIFA, το μεγαλύτερο τουρνουά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο αυξανόμενων επιπέδων ακραίας ζέστης, εξαιτίας της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η γραμματεία του κλίματος του Οργανισμού.

Περίπου 1 στους 4 αγώνες αναμένεται να διεξαχθεί σε συνθήκες επικίνδυνης ζέστης.

«Ενώ οι ποδοσφαιριστές θα λάβουν τουλάχιστον εντατική ιατρική περίθαλψη, οι οπαδοί στα γήπεδα θα πρέπει εν πολλοίς να βρουν μόνοι τους τρόπους να την αντιμετωπίσουν», ανέφερε η γραμματεία του ΟΗΕ για το κλίμα.

«Ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος έξω από το γήπεδο. Ζώνες οπαδών, ουρές, διαδρομές μεταφοράς, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και εξωτερικοί εορτασμοί μπορεί να εκθέσουν τον κόσμο σε επικίνδυνη ζέστη επί ώρες».

Πώς θα επηρεάσει τους αγώνες

Ακόμη κι εκείνοι που θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ στην τηλεόραση θα αντιληφθούν πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ενδεικτικά, ο ρυθμός ορισμένων αγώνων μπορεί να είναι πιο αργός επειδή οι παίκτες θα πρέπει να διατηρήσουν την ενέργειά τους.

Αντικαταστάσεις που θα γίνουν νωρίτερα, διαλείμματα για να πιουν νερό οι παίκτες και η χρήση βρεγμένων πετσετών είναι επίσης πιθανά.

Μέτρα που εξετάζει η FIFA

Οι αρμόδιοι, μπροστά στις προβλέψεις για ακραία και επικίνδυνη ζέστη, εξετάζουν μέτρα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν υπερβολικά.

Ένα από τα σενάρια προβλέπει οι αναπληρωματικοί να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους και όχι στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων, ώστε να αποφεύγεται η πολύωρη έκθεσή τους στις υψηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: iefimerida.gr