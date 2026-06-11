Δολοφονίες, μαχαιρώματα, σοβαροί τραυματισμοί, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, δυστυχήματα με συχνή αιτία την κατανάλωση αλκοόλ και την υπερβολική δόση ναρκωτικών, ή και τα δύο μαζί. Εκρήξεις, διαρρήξεις, κλοπές, σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών -συχνά από πολύ στενά συγγενικά πρόσωπα- ακόμα και από τους ίδιους τους γονείς. Σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, ηλεκτρονικές -και όχι μόνο- εξαπατήσεις με απόσπαση χιλιάδων ευρώ, από ανυποψίαστους πολίτες, που παρά τα πολλά περιστατικά που συνέβησαν, συνεχίζουν να είναι ευκολόπιστοι και να καταθέτουν τα λεφτά τους σε ανύπαρκτους τελικά λογαριασμούς.

Αυτά κι άλλα πολλά τα οποία καθημερινά πληροφορούμαστε από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κι όλα αυτά στην Κύπρο, τη νήσο των αγίων, όπως την έλεγαν κάποτε.

Αυστηρότεροι νόμοι, σκληρότερες ποινές, πρόληψη και άμεση δράση από τους αρμόδιους; Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά πρόκειται για τραγική κατάσταση, που απ’ ό,τι φαίνεται είναι ανεξέλεγκτη. Κάποιος κάτι πρέπει να κάνει κάποτε!

ΛΕ ΚΑΡ