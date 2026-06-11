Με επιτυχία στέφθηκε η Άτυπη Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου στη Λεμεσό στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνάντηση συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Γενικός Συντονιστής Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και η ανθεκτικότητα του τομέα απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις. Κατά τη συνεδρία με θέμα την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού τομέα, ο Θέμης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interorient Navigation Company Ltd, παρουσίασε τη σημαντική συμβολή της κυπριακής ναυτιλίας στην οικονομία, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος συνεισφέρει περίπου το 7% του κυπριακού ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν €1,9 δισεκατομμύρια ετησίως.

Όπως αναφέρθηκε, περισσότερα από 2.900 πλοία βρίσκονται υπό πλήρη ή μερική διαχείριση στην Κύπρο, καθιστώντας τη χώρα ως το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, περίπου το 20% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου ελέγχεται ή διαχειρίζεται από εταιρείες εγκατεστημένες στην Κύπρο.

Ο κλάδος απασχολεί περίπου 9.000 επαγγελματίες στη στεριά, ενώ σχεδόν 80.000 ναυτικοί υπηρετούν σε πλοία κυπριακών συμφερόντων ανά πάσα στιγμή.

Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι για σημαντικές θαλάσσιες εμπορικές οδούς, όπως το Στενό του Ορμούζ, αναδεικνύουν την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και να προστατεύσει την ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Παράλληλα, εκφράστηκε ευρεία στήριξη στην υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, στην προώθηση της καινοτομίας και στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη καθαρών ναυτιλιακών τεχνολογιών, στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εφαρμογών στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αμυντικών και ναυπηγικών δυνατοτήτων.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η θεματική για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη. Ο Marc Lhermitte, Partner της EY Consulting και Global Lead για τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και την Ελκυστικότητα των Αγορών, παρουσίασε προκαταρκτικά στοιχεία της ετήσιας έρευνας της EY (Ernst & Young), τα οποία καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη μείωση των ξένων επενδύσεων προς την Ευρώπη και την ανάγκη λήψης μέτρων για ενίσχυση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών συμφώνησαν ότι η ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία «One Europe, One Market», η οποία αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να περιορίζουν την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Η επιτυχής διοργάνωση της συνάντησης από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε τον ενεργό ρόλο της Κύπρου στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και ανέδειξε τη χώρα ως αξιόπιστο συνομιλητή σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης, ναυτιλίας και επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.