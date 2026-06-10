Η Κυπριακή Προεδρία ολοκληρώνεται, αφήνοντας ένα ουσιαστικό αποτύπωμα τόσο στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας όσο και στη διεθνή εικόνα της Λευκωσίας, υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Η Λευκωσία και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

«Διανύουμε τον τελευταίο μήνα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια σημαντική εθνική αποστολή, που έφερε την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και την ανέδειξε τον ρόλο της ως ισότιμου και αξιόπιστου εταίρο στην ευρωπαϊκή οικογένεια», ανέφερε.

Σημείωσε πως η Κυπριακή Προεδρία «υπηρέτησε με συνέπεια τον ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή, προωθώντας τον διάλογο, τις συναινέσεις και τις κοινές ευρωπαϊκές λύσεις απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις της εποχής».

Ανέφερε επίσης πως σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων απαιτήσεων για μια πιο ισχυρή και ανθεκτική Ευρώπη, «η Κύπρος εργάστηκε με υπευθυνότητα και προσήλωση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης».

Στην επιτυχή διεκπεραίωση του στόχου αυτού, «η Λευκωσία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά τους τελευταίους μήνες, η πρωτεύουσα υπήρξε η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε ο Υπουργός.

«Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας, μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι η Λευκωσία ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις αυτής της αποστολής», υπογράμμισε.

Είπε επίσης ότι «η παρουσία χιλιάδων Ευρωπαίων αξιωματούχων, τεχνοκρατών, δημοσιογράφων και εκπροσώπων θεσμών στην πόλη μας είχε, όμως, και μια βαθύτερη πολιτική και συμβολική διάσταση».

«Η φυσική παρουσία τους εδώ συνέβαλε στο να καταστεί ακόμη πιο ορατή η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εδώ και πέντε δεκαετίες, παραμένοντας η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε ο κ. Ιωάννου.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, ανέδειξε την ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού και τη στενή σύνδεσή του με τις αρχές και τις αξίες, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η ίδια η Ένωση.

«Η πρωτεύουσα απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί επάξια στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και να εκπροσωπήσει με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα την Κυπριακή Δημοκρατία», κατέληξε ο Υπουργός Εσωτερικών.

ΚΥΠΕ