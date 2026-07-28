Ιστορικό ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, την τελική επενδυτική απόφαση της κοινοπραξίας Eni–TotalEnergies για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός συνεχάρη τις δύο εταιρείες και ανέφερε ότι η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη της εμπορικής αξιοποίησης των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στην εμπορική αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, το κοίτασμα διαθέτει αποθέματα της τάξης των τριών τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών και θα αναπτυχθεί μέσω του αιγυπτιακού κοιτάσματος Ζορ, με προορισμό τις εγκαταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου στη Νταμιέτα της Αιγύπτου.

«Η τελική επενδυτική απόφαση σημαίνει ότι η κοινοπραξία προχωρεί πλέον με την ανάπτυξη του κοιτάσματος. Πρόκειται για ιδιαίτερα χαρμόσυνα νέα, καθώς αναμένουμε το πρώτο φυσικό αέριο από τον “Κρόνο” εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028», ανέφερε.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει την ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, στη βάση της αξιοπιστίας των εταίρων της και των εταιρειών που διαθέτουν δικαιώματα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών στην περιοχή επιτρέπει την ταχύτερη και οικονομικότερη ανάπτυξη του έργου, περιορίζοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη του «Κρόνου» αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού κόμβου και συμβάλλει στις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Το Υπουργείο αναγνώρισε τη συμβολή της Eni και της TotalEnergies στην προώθηση του έργου και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αδειοδοτημένες εταιρείες και τους εμπλεκόμενους εταίρους για την έγκαιρη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.