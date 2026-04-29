Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου φιλοξένησε στη Λευκωσία τις συνεδρίες του Συμβουλίου Εποπτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της ESMA, στις 28 και 29 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στις συνεδρίες συμμετείχαν αξιωματούχοι και στελέχη των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Αρχής και απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εθνικών αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση και εποπτεία των αγορών κινητών αξιών.

Στις εργασίες συμμετέχουν επίσης παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ESRB, την EBA, την EIOPA και την Αρχή Εποπτείας της EFTA.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ESMA, που αποτελείται από έξι εκλεγμένα μέλη, έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση της αποστολής της Αρχής και την εποπτεία της διαχείρισης και του συντονισμού της.

Οι συνεδρίες επικεντρώθηκαν στις προτεραιότητες της αγοράς, στη σύγκλιση εποπτικών πρακτικών και στις πρωτοβουλίες προστασίας των επενδυτών.

Η πρόεδρος της ESMA, Verena Ross, δήλωσε ότι η φυσική παρουσία των μελών του Συμβουλίου Εποπτών και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ουσιαστική για τη διατήρηση ισχυρής συνεργασίας στην ευρωπαϊκή εποπτική κοινότητα.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις στη Λευκωσία πραγματοποιούνται σε σημαντική συγκυρία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ, με έμφαση στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, στην αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων και στη διασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των επενδυτών.

Ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για την ΕΚΚ να φιλοξενεί τις συνεδρίες των οργάνων της ESMA κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Σημείωσε ότι οι συνεδρίες αποτέλεσαν ευκαιρία για τους Ευρωπαίους επόπτες να προωθήσουν κοινούς στόχους προτεραιότητας, όπως η προστασία των επενδυτών, η καινοτομία και η ανθεκτικότητα της αγοράς, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των κεφαλαιαγορών της ΕΕ.