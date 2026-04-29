Έχουν ορισθεί τρεις συνεχόμενες ημέρες συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου στις 18, 19 και 20 Μαίου για εξέταση και έγκριση του νέου Καταστατικού της Εκκλησίας της Κύπρου, δήλωσε σήμερα από την Πάφο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του κατά την παρουσία του στην επιστημονική ημερίδα για την σύληση και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου τόνισε ότι το νέο Καταστατικό θα παραδοθεί στους συνοδικούς την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη και μέχρι το τέλος Μαίου θα έχουμε νέο Καταστατικό εγκριμένο.

Ερωτηθείς για τις νέες εντάσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τον εν αργία Επίσκοπο Τυχικό και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι είναι πλέον πολύ κοντά στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων εναντίον του, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος απάντησε ότι το θέμα θα το εξετάσει η Ιερά Σύνοδος.

Ερωτηθείς αν το τριήμερο αυτό η Σύνοδος θα ασχοληθεί με θέμα καθαίρεσης Τυχικού, απάντησε ότι δεν έχει αποφασισθεί ακόμη τι θα συζητηθεί και ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επισήμως τεθεί τέτοιο ενδεχόμενο. Η επιστολή που στάληκε στους Συνοδικούς, είπε, αναφέρει την μελέτη και έγκριση του Καταστατικού τις μέρες εκείνες.

Δεν έχει τεθεί ακόμη θέμα ενώπιον της Συνόδου, ούτε έχω σκεφθεί τι θα πράξουμε, τόνισε. Έρχονται ενώπιον μας όμως καταγγελίες για τα όσα γίνονται και τα οποία είναι λυπηρά και δεν βοηθούν στο να διατηρηθεί ένα κλίμα χριστιανικό και να βρει ο κόσμος την ηρεμία του.

Έχει μάλιστα διαδοθεί, είπε ο Κύπρου Γεώργιος, ότι στηριχθήκαμε σε κατηγορίες τις οποίες μάλιστα προκαλέσαμε, από τον Δήμαρχο Πάφου. Δεν στηρίζθηκε καθόλου η Ιερά Σύνοδος σε καταγγελίες, ούτε του Δημάρχου, ούτε σε άλλες πιο σοβαρές που υπήρχαν ενώπιον της.

Τα θέματα σχετικά με τον Τυχικό, ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ήταν εκκλησιαστικής φύσης και κυρίως, τόνισε, αυτός ο ζηλωτισμός που ξεκινά από το να μην αναγνωρίζεται ορθοδοξία σε κάνενα άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Ήταν θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις θέσεις μας απέναντι στις άλλες ομολογίες της πίσης μας, ανέφερε, και στην αποδοχή των αποφάσεων της Μεγάλης Ορθοδόξου Συνόδου της Κρήτης.

Δεν αγγίξαμε κανένα προσωπικό θέμα κανενός, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Κληθείς να σχολιάσει τις συνεχιζόμενες απαιτήσεις των νομικών συμβούλων και του περιβάλλοντος του κ. Τυχικού να ανακληθούν οι αποφάσεις εναντίον του, υπστηρίζοντας ότι δεν έτυχε δίκαιης δίκης, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε ότι όταν η Ιερά Σύνοδος μελέτησε το θέμα Τυχικού πολλές φορές και αποφάσισε, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε για τα θέματα που έθετε ο Μητροπολίτης τέως Πάφου δύο φορές και όταν η δικαιοσύνη επικύρωσε τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Κύπρου, τότε δεν υπάρχει περιθώεριο συνέχισης αυτής της κατάστασης.

Ο Αρχιεπίσκοπος παρατήρησε επαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι πλην του κ. Τυχικού ουδένα άλλο μέλος της Ιεράς Συνόδου εξεδήλωσε παρόμοιες θέσεις με αυτές. Είπα χαρακτηριστικά στη Σύνοδο, ανέφερε, ότι ακόμη και εγώ αν εκδηλώσω τέτοιες αιρετικές θέσεις θα πρέπει η Σύνοδος να επιληφθεί και της δικής μου περίπτωσης.