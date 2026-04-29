Απ’ όλα θα έχει το μενού του καιρού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καιρικός αναλυτής Τάσος Ιεροδιακόνου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο καιρικός αναλυτής σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα παρατηρούνται φαινόμενα ομίχλης αλλά και ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να αγγίξουν έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, μέχρι το Σάββατο 2 Μαΐου. Παράλληλα, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αυξημένη σκόνη.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, την Κυριακή αντικυκλώνας προερχόμενος από τη Σιβηρία θα φέρει στην Κύπρο ψυχρή αέρια μάζα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 22-23 βαθμούς στο εσωτερικό, 20-22 στα παράλια και 6-12 στα ορεινά. Μάλιστα, δεν αποκλείεται το φαινόμενο να προκαλέσει βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, ο κ. Ιεροδιακόνου επισήμανε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας, όπου ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος μπορούν να δώσουν βροχές και καταιγίδες, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Τι ήταν το χθεσινό φαινόμενο που προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία

Επιπλέον, ο καιρικός αναλυτής εξήγησε τι ήταν και πώς προκλήθηκε το χθεσινό φαινόμενο που σημειώθηκε ανατολικά της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε πως επρόκειτο είτε για ανεμοστρόβιλο, είτε για χοανοειδές νέφος. Εάν η χοάνη έφτασε στο έδαφος τότε επρόκειτο για ανεμοστρόβιλο, ενώ εάν άγγιξε τη θάλασσα τότε ονομάζεται υδροστρόβιλος, σημείωσε.

Ένας ανεμοστρόβιλος ή μια χοάνη δημιουργούνται μέσα σε καταιγιδοφόρα σύννεφα ως εξής:

Ο θερμός αέρας ανυψώνεται την ώρα που κρύος αέρας κινείται από πάνω του, με αποτέλεσμα οι αέριες μάζες να συγκρουστούν και να δημιουργήσουν αστάθεια στην ατμόσφαιρα.

Στη συνέχεια δημιουργείται ο στροβιλισμός μέσα στο σύννεφο, αρχίζει ο άνεμος να κάνει ένα κύλινδρο και σιγά – σιγά κατεβαίνει προς τα κάτω.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή. Από την Κυριακή, το νησί θα επηρεάζεται πρόσκαιρα από ψυχρή αέρια μάζα.

Το απόγευμα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση και κατά τόπους αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, ωστόσο σύντομα στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι και ιδιαίτερα σε περιοχές των ορεινών, του εσωτερικού και στα βόρεια. Το βράδυ αναμένονται κατά τόπους βροχές ή και καταιγίδα. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι παροδικά συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές ή και καταιγίδα. Το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού κυρίως στα δυτικά. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να βρεθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.