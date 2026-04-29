Νέες βαριές καταγγελίες για συστηματική κακοποίηση, σεξουαλική βία και πιθανές ανθρωποκτονίες στο ράντσο του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό προκαλούν σοκ.

Σε νέο ντοκιμαντέρ της εκπομπής «60 Minutes» της Αυστραλίας, ερευνητές και επιζώντες κάνουν λόγο για εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες που περιλαμβάνουν ακόμη και θανάτους στο απομονωμένο Zorro Ranch του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, που αυτοκτόνησε στο κελί του στη Νέα Υόρκη εν αναμονή της δίκης του.

Καταγγελίες για θανάτους στη διάρκεια φετιχιστικού σεξ και ομαδικούς βιασμούς

Η Αμερικανίδα βουλευτής των Δημοκρατικών Μέλανι Στάνσμπερι, δήλωσε ότι το FBI έλαβε το 2019 πληροφορία από εργαζόμενο στο ράντσο του Έπσταϊν, σύμφωνα με την οποία δύο αλλοδαπές ανήλικες φέρονται να θάφτηκαν στην ιδιοκτησία.

60 Minutes goes inside Jeffrey Epstein's Zorro Ranch in New Mexico, plus the struggle with cost of living. April 24, 2026

Όπως ανέφερε, η αναφορά υποστήριζε ότι τα θύματα «πέθαναν από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια έντονων φετιχιστικών σεξουαλικών πρακτικών» και ότι «η ταφή τους διατάχθηκε από τον Έπσταϊν».

Η Στάνσμπερι πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίηση ανδρών στο ράντσο:

«Ένας άνδρας ισχυρίζεται ότι συνάντησε τον Τζέφρι Έπσταϊν, μεταφέρθηκε στο ράντσο, ναρκώθηκε και περιγράφει με λεπτομέρειες σκηνή όπου πολλοί νεαροί άνδρες βιάζονταν μπροστά του», δήλωσε στο ντοκιμαντέρ.

Η ίδια χαρακτήρισε τον Έπσταϊν «κατ’ εξακολούθηση κακοποιητή» και «υπερ-θηρευτή».

«Το πιο τρομακτικό μέρος»: Μαρτυρία θύματος του Έπσταϊν

Η Chauntae Davies, η οποία δηλώνει ότι κακοποιήθηκε σε διάφορες ιδιοκτησίες του Έπσταϊν μεταξύ 2001 και 2005, περιέγραψε το Zorro Ranch του Έπσταϊν ως το πιο τρομακτικό μέρος.

«Ήταν το πιο τρομακτικό από όλα τα μέρη», είπε στο ντοκιμαντέρ.

Dozens sought help from a Santa Fe center in 2019 for experiences linked to Jeffrey Epstein's Zorro Ranch, as New Mexico investigates alleged abuse at the property — Reuters, April 27, 2026

Η ίδια περιέγραψε ότι ένιωθε παγιδευμένη: «Καθόμουν στο δωμάτιό μου σαν “ποντίκι σε παγίδα”, περιμένοντας να χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να πει: “Ο Τζέφρι είναι έτοιμος για το μασάζ του τώρα”».

Όπως τόνισε, ο όρος «μασάζ» στην πραγματικότητα σήμαινε «βιασμός, πλήρης, καταναγκαστικός σεξουαλικός βιασμός».

Η Davies πρόσθεσε ότι είχε ακούσει αναφορές για ιατρικές πράξεις χωρίς συγκατάθεση: «Μου είπαν για κορίτσια που ξυπνούσαν σε σκοτεινά δωμάτια με μια γυναίκα γιατρό από πάνω τους, και ένιωθαν ότι ίσως είχε γίνει κάποια ιατρική διαδικασία χωρίς να το γνωρίζουν»

Αναφορές για “τέλειο γονιδιακό πείραμα”

Η ίδια μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι υπήρχαν συζητήσεις για δημιουργία «τέλειου γονιδιακού συνόλου».

«Υπάρχει και άλλη αναφορά για ένα μωρό που γεννήθηκε. Θυμάμαι συνομιλίες για τη δημιουργία του τέλειου μωρού από το τέλειο γονιδιακό σύνολο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε email μεταξύ του Έπσταϊν και του προγραμματιστή Bitcoin Bryan Bishop, που παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ, γίνεται αναφορά σε συζητήσεις για χρηματοδότηση έργου «σχεδιασμένων μωρών» και κλωνοποίησης ανθρώπων, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις ότι το σχέδιο προχώρησε.

Έρευνες και πολιτικές αντιδράσεις

Η βουλευτής Στάνσμπερι ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με την εισαγγελία του Νέου Μεξικού, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία «ταιριάζουν με ένα μοτίβο κακοποίησης και διακίνησης γυναικών».

Η έρευνα της Τζούλι Κ. Μπράουν για την υπόθεση Έπσταϊν μεταφέρεται στη μικρή οθόνη

«Υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες για γυναίκες που βίωσαν πολύ σκοτεινές καταστάσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε στην αλήθεια για το τι συνέβη στο Νέο Μεξικό και σε αυτή την ιδιοκτησία», είπε.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα στο ράντσο, το οποίο εκτείνεται σε 7.500 στρέμματα, με τη χρήση τεχνολογίας απεικόνισης για πιθανή ανίχνευση ευρημάτων.

«Δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ όλη η αλήθεια»

Παρά τις έρευνες, η Davies εμφανίστηκε απαισιόδοξη για την έκβαση της υπόθεσης:

«Όποιος κι αν το καλύπτει αυτό, έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να μείνει κρυφό», είπε.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ πλήρης αποκάλυψη για όλα όσα έγιναν εκεί».

Ο Έπσταϊν αγόρασε το Zorro Ranch το 1993 και το ανέπτυξε σε ιδιωτική έπαυλη με δικό του διάδρομο προσαπογείωσης. Πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για εμπορία και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Αν και δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες στο Νέο Μεξικό, οι Αρχές είχαν επιβεβαιώσει ότι είχαν μιλήσει με πιθανά θύματα που είχαν επισκεφθεί το ράντσο.

