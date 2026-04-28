Σοκαριστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως για όσα φέρεται να συνέβαιναν στο απομονωμένο ράντσο του Τζέφρι Επστάιν στο Νέο Μεξικό, μέσα από καταθέσεις επιζώντων και στοιχεία που παρουσιάζονται σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ.

Το ράντσο του Τζέφρι Επστάιν περιγράφεται στην εκπομπή «60 Minutes» της Αυστραλίας ως ένας πλήρως απομονωμένος χώρος, όπου σύμφωνα με τις καταγγελίες εκτυλίσσονταν ακραίες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ ερευνώνται ακόμη και υποψίες για εγκλήματα που δεν διερευνήθηκαν ποτέ.

«Ήμουν παγιδευμένη», η μαρτυρία επιζήσασας

Όπως μεταδίδει η Sun, η επιζήσασα Σοντέι Ντέιβις, η οποία υποστηρίζει ότι διακινήθηκε από τον Τζέφρι Επστάιν σε διάφορες τοποθεσίες, περιγράφει το συγκεκριμένο ράντσο ως το πιο τρομακτικό μέρος όπου βρέθηκε. Όπως αναφέρει, περνούσε ώρες κλεισμένη στο δωμάτιό της, «σαν ποντίκι σε παγίδα», περιμένοντας να της ζητηθεί να πάει στον Τζέφρι Επστάιν, με το πρόσχημα του «μασάζ» κάτι που, όπως λέει, σήμαινε βιασμό.

Credits: REUTERS/Rebecca Noble

Η ίδια τονίζει ότι η απομόνωση του ράντσου ήταν τέτοια, που «όσο δυνατά κι αν φώναζες, κανείς δεν μπορούσε να σε ακούσει». «Είναι στη μέση του πουθενά, περιτριγυρισμένο από βουνά και ατελείωτες εκτάσεις γης», είπε.

Θύματα και άνδρες

Την ίδια ώρα, στο φως έρχονται και νέοι ισχυρισμοί ότι ανάμεσα στα θύματα του Τζέφρι Επστάιν υπήρχαν και άνδρες. Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταφέρθηκε από Αμερικανίδα πολιτικό, άνδρας που φέρεται να μεταφέρθηκε στο ράντσο του Τζέφρι Επστάιν κατήγγειλε ότι ναρκώθηκε και έγινε μάρτυρας ομαδικών βιασμών νεαρών ανδρών.

Οι αποκαλύψεις αυτές διευρύνουν το εύρος των καταγγελιών εις βάρος του Τζέφρι Επστάιν και της συνεργού και πρώην συντρόφου του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Καταγγελίες για θανάτους στο ράντσο

Παράλληλα, ακόμη πιο σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες που προέρχονται από καταγγελία προς το FBI το 2019, σύμφωνα με την οποία δύο γυναίκες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους στο ράντσο του Τζέφρι Επστάιν. Καταγγελία αναφέρει ότι οι γυναίκες πέθαναν από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια βίαιων σεξουαλικών πράξεων και στη συνέχεια θάφτηκαν στην περιοχή.

Παρά τη σοβαρότητα των πληροφοριών, οι Αρχές φέρεται να μην προχώρησαν τότε σε πλήρη διερεύνηση.

Νέα έρευνα

Η υπόθεση έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς οι Αρχές του Νέου Μεξικού έχουν ξεκινήσει νέα έρευνα για όσα συνέβησαν στο σκοτεινό ράντσο του Τζέφρι Επστάιν. Ειδική επιτροπή διερεύνησης εξετάζει μαρτυρίες, έγγραφα και νέα στοιχεία, ενώ δεκάδες άτομα φέρονται να έχουν καταθέσει για εμπειρίες κακοποίησης.

Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν τα ερωτήματα για πιθανή συγκάλυψη, καθώς αξιωματούχοι έχουν αφήσει αιχμές ότι κρίσιμες πληροφορίες δεν αξιοποιήθηκαν εγκαίρως από τις ομοσπονδιακές αρχές.

