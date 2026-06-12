Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό σόου στον αγωνιστικό χώρο του θρυλικού «Αζτέκα»: η μεξικανική κουλτούρα συνάντησε το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά.

Η παράσταση διήρκεσε κάτι περισσότερο από 16 λεπτά, προσφέροντας έναν εντυπωσιακό… πρόλογο στη διοργάνωση. Φυσικά, δεν απουσίασαν τα viral στοιχεία, όπως τα labubu.

Η Σακίρα έκλεψε την παράσταση

Στη σκηνή εμφανίστηκαν κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τη Σακίρα να επιστρέφει σε τελετή Μουντιάλ έπειτα από τις αξέχαστες παρουσίες της το 2010 και το 2014. Μαζί με τον Burna Boy ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, «Dai Dai».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα άνοιξε με εμφανίσεις των J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean, Lila Downs, Ryan Castro και Tyla, η οποία θα αναλάβει και την ερμηνεία του εθνικού ύμνου της Νότιας Αφρικής λίγο πριν από τη σέντρα.