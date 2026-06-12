Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας λύνεται ο γρίφος με το «Κράτος Μαφία» και τα όσα χρεώνει ο συγγραφέας/ερευνητής, Μακάριος Δρουσιώτης, στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Το πόρισμα για τη διάρκειας δυο ετών έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αναμένεται, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον του «Φ», να δημοσιοποιηθεί την προσεχή Τρίτη (16/6).

Είναι δεδομένο πως τα όποια ευρήματα ανακοινωθούν θα συνοδεύονται από την ανάλογη τεκμηρίωση, στη βάση μαρτυριών από φυσικά πρόσωπα και έγγραφα. Τακτική που, άλλωστε, ακολουθήθηκε και σε άλλες έρευνες με ενεχόμενους αξιωματούχους.

Το ερευνητικό έργο επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση ή την απόρριψη θέσεων που παρέθεσε στο συγγραφικό του έργο ο κ. Δρουσιώτης. Εκεί, άλλωστε, επικεντρώθηκε το μαρτυρικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διαδικασία των –πέραν των 200- ακροάσεων των λειτουργών επιθεώρησης.

Οι προσδοκίες, πάντως, είναι σε υψηλά επίπεδα. Κι αυτό γιατί έχει επενδυθεί χρόνος και χρήμα προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος της έρευνας. Στοιχεία που κατά καιρούς τέθηκαν ενώπιον της εφημερίδας μας οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι τα έξοδα για το ερευνητικό έργο ξεπερνούν κατά πολύ το €1 εκατ. Πληροφορίες μας σε προγενέστερο χρονικό στάδιο ανέφεραν ότι το κόστος της διερεύνησης είχε αγγίξει τα €1.3 εκατ.

Ενδεικτικό είναι, εξάλλου, πως σύμφωνα με υπολογισμούς μας που δημοσιοποιήσαμε σε πρόσφατο δημοσίευμα, η επικεφαλής της ομάδας των ερευνώντων λειτουργών (λειτουργοί επιθεώρησης), Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ, θα λάβει €170.000 μόνο για τις ακροάσεις/συνεδριάσεις. Εξηγούσαμε πως στη βάση συμφωνίας της λαμβάνει €800 για κάθε ημέρα που εργάστηκε για το Κράτος Μαφία.

Ασφαλώς, η κ. ΜακΙντάιρ εργάστηκε πολύ περισσότερες εργάσιμες ημέρες, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι απολαβές των Χαρίλαου Χρυσάνθου, Ορέστη Νικήτα και Ανδρέα Ευθυμίου, οι οποίοι συνθέτουν το τιμ των λειτουργών επιθεώρησης.

Να θυμίσουμε ότι η έρευνα προαναγγέλθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς περί τις αρχές του 2023 και εν τέλει άρχισε την άνοιξη του 2024, μέχρι να διασφαλιστεί πως θα εντοπιστούν ερευνητές, οι οποίοι θα πληρούν προϋποθέσεις, που τέθηκαν υπό τις περιστάσεις. Προηγήθηκε επιστολή προς το εν λόγω σώμα, από τον τότε υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Η ομάδα των ερευνητών στα τέλη Απριλίου παρέδωσε την τελική της έκθεση. Είχε έκταση 3.000 σελίδων. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα έγιναν 214 συνεδρίες/ακροάσεις για λήψη μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν 150 πρόσωπα (σ.σ. μεταξύ τους γνωστοί πρώην αξιωματούχοι), ενώ κατατέθηκαν τεκμήρια (συνολικά 793) από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα.

Αντικείμενο της έρευνας είναι οι ισχυρισμοί που καταγράφονται στο βιβλίο για φερόμενα γεγονότα μετά το διαζύγιό Ρώσου ολιγάρχη. Ο Δρουσιώτης ενέπλεξε μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην υπόθεση, προβάλλοντας ισχυρισμούς για τη σχέση του με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Κάνει αναφορές και σε κατ΄ ισχυρισμό επιλήψιμες διεργασίες της Βουλής για τροποποίηση νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες ευνοήθηκε ο ολιγάρχης και μεταφορές κεφαλαίων. Ο Αναστασιάδης με δημόσιες γραπτές τοποθετήσεις του, αλλά και σε συνεντεύξεις του, έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα όσα του χρεώνονται. Κινήθηκε νομικά κατά του συγγραφέα. Ο τέως Πρόεδρος συνέγραψε και εξέδωσε το βιβλίο «Ο Συκοφάντης» στην προσπάθειά του να αποδομήσει τους ισχυρισμούς του Δρουσιώτη.