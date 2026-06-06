Η εξήγηση που έδωσε η Αστυνομία για το πού εντόπιζε η «Σάντη» τα ονόματα παραγόντων σε Κύπρο και Ελλάδα και στη συνέχεια τα ενέπλεκε στα σενάριά της, δεν πείθει.

Πρόσωπα που αναφέρονται στα 150 αρχεία που εξασφαλίσαμε και παραδώσαμε στην Αστυνομία δεν εντοπίζονται στο διαδίκτυο. Κάναμε κι εμείς εξειδικευμένες αναζητήσεις, αλλά δεν εντοπίσαμε τίποτα.

Επιπλέον, στη συνέντευξη Τύπου της ηγεσίας του Σώματος προβλήθηκε ο ισχυρισμός, από πλευράς Αστυνομίας, ότι η «Σάντη» εντόπιζε αριθμούς προσωπικών κινητών τηλεφώνων αξιωματούχων από το διαδίκτυο. Αυτό κι αν είναι αδύνατο. Μόνο αν «χάκερ» απέσπασε προσωπικά δεδομένα και μετά από ανεπιτυχή εκβιασμό (extorsion) τα «ανέβασε» στο dark web, θα ήταν ορατά κάπου. Θυμίζουμε ότι, όπως επισημάναμε, στη βάση επιχειρημάτων, φαντάζει απίθανο η «Σάντη» να ξέρει ημερομηνίες και αριθμούς υποθέσεων που επικαλείται στα μηνύματα.

Τα ίδια ζητήματα εγείρουν και έγκριτοι νομικοί. Επαναλαμβάνουμε: Πρέπει να ξεκαθαριστεί το σκηνικό και -κυρίως- να πέσει φως στα κίνητρα και το ενδεχόμενο ύπαρξης υποκινητή/καθοδηγητή.

Φ.Μ.