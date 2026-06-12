Τον θάνατο της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν, ανακοίνωσε την Παρασκευή το βασιλικό παλάτι.

Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πέθανε στις 19:48 τοπική ώρα (15:48 ώρα Κύπρου) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ.

Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού

Το Γραφείο του Βασιλικού Οικογενειακού Δικαστηρίου γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn.

Important Announcement!!



​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo — Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

protothema.gr