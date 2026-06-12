Τον θάνατο της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν, ανακοίνωσε την Παρασκευή το βασιλικό παλάτι.
Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Δεκέμβριο του 2022.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πέθανε στις 19:48 τοπική ώρα (15:48 ώρα Κύπρου) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ.
Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού
Το Γραφείο του Βασιλικού Οικογενειακού Δικαστηρίου γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Chulalongkorn.