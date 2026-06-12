Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν τους επόμενους μήνες σε σειρά τακτικών επαφών σε επίπεδο υπηρεσιακών ομάδων εργασίας, με στόχο την κατάρτιση ενός Οδικού Χάρτη Συνεργασίας του Διαλόγου Ενέργειας 3+1, ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός και της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρέσβης του Ισραήλ Γεχίελ Λάιτερ και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας των τεσσάρων χωρών μέσω του Διαλόγου Ενέργειας 3+1.

Σε Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε μετά τον Υπουργικό Διάλογο Ενέργειας 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου, την Πέμπτη, στο Χιούστον του Τέξας, αναφέρεται ότι σκοπός του Οδικού Χάρτη είναι η καταγραφή στόχων και δράσεων στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος που συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση του Διαλόγου 3+1, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης, όπου ενδείκνυται, του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου.

Ως μία από τις πρώτες δράσεις, οι χώρες συμφώνησαν στη σύσταση ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και τη φυσική προστασία των κρίσιμων υποδομών, προστίθεται.

Σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση, τα αρμόδια Υπουργεία των τεσσάρων χωρών στοχεύουν στην έγκριση του Οδικού αυτού Χάρτη εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους και συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη υπουργική συνάντηση στο Ισραήλ σε εύθετο χρόνο.

Όπως αναφέρεται, η ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συναντήθηκε στο Χιούστον, με στόχο τη συνέχιση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Διαλόγου Ενέργειας 3+1, για την προώθηση της ενεργειακής ανάπτυξης και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η συνάντηση αυτή, προστίθεται, υλοποιεί τη δέσμευση που αναλήφθηκε στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 2025, κατά την τελευταία Υπουργική Συνάντηση του Διαλόγου Ενέργειας 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου, για επανέναρξη των εργασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, συμπληρώνεται.

Οι Υπουργοί της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός και της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρέσβης του Ισραήλ Γεχίελ Λάιτερ και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ συζήτησαν τομείς κοινού ενδιαφέροντος και συνεχιζόμενης συνεργασίας, περιλαμβανομένων της ενεργειακής ασφάλειας, της ανάπτυξης υπεράκτιων πόρων φυσικού αερίου, της ενεργειακής καινοτομίας και της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των περιφερειακών υποδομών και της διασυνδεσιμότητας, προστίθεται.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία πρωτοβουλιών και έργων περιφερειακής διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες, καθώς και τη σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και των ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού. Αναγνώρισαν ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν βασικούς παράγοντες οικονομικής ευημερίας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού.

Όπως αναφέρεται, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεργασία στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και υπογράμμισαν ότι ο συντονισμός σε θέματα ενεργειακών υποδομών και πολιτικής μπορεί να ενισχύσει τόσο την κυβερνοασφάλεια όσο και τη φυσική ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών, να εμβαθύνει τους στρατηγικούς δεσμούς και να ενισχύσει την περιφερειακή διπλωματία μέσω μακροπρόθεσμων συνεργασιών.

Παράλληλα, χαιρέτισαν την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου (Eastern Mediterranean Energy Center) στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Baker του Πανεπιστημίου Rice, ενώ αναγνώρισαν τον ρόλο του Κέντρου στην υποστήριξη της έρευνας και του διαλόγου πολιτικής μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για καινοτόμες ενεργειακές λύσεις.

ΚΥΠΕ