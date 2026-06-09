Έχει ενισχυθεί ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιφερειακές και διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο Atlantic Council Global Energy Forum, το οποίο χαρακτήρισε ως «μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες διαλόγου για το μέλλον της ενέργειας». Όπως ανέφερε, το φόρουμ «ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιφερειακές και διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις».

Κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εταιρείες και φορείς του ενεργειακού τομέα, ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και συζητήθηκαν «συγκεκριμένοι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας» στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων και της ενεργειακής ασφάλειας.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος «διαθέτει σημαντικές προοπτικές» και μπορεί να συμβάλει στη «διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενέργειας», καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του σχήματος «3+1» μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών», το οποίο, όπως σημείωσε, δημιουργεί προϋποθέσεις για «κοινές πρωτοβουλίες με απτά αποτελέσματα» και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία στην περιοχή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι την Πέμπτη θα μεταβεί στο Χιούστον για την Υπουργική Συνάντηση του σχήματος 3+1, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων επόμενων βημάτων. Με την ευκαιρία αυτή, οι τέσσερεις χώρες θα εγκαινιάσουν το «Ενεργειακό Κέντρο για την Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο θα παρέχει «σημαντική τεχνοκρατική στήριξη» σε ζητήματα ενεργειακών έργων και υποδομών, επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, το Κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει προς όφελος των χωρών του σχήματος 3+1, αλλά και ευρύτερα, για την προώθηση της «ενεργειακής ασφάλειας, της σταθερότητας και της περιφερειακής συνεργασίας» στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ