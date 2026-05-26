Στην τακτική των συλλήψεων υπό μεταμφίεση επανήλθαν οι αστυνομικοί της Ταϊλάνδης, προκειμένου να συλλάβουν άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι πέντε άνδρες αστυνομικοί που συνέλαβαν τον ύποπτο με περισσότερα από 53 χάπια μεθαμφεταμίνης και 200 ​​πλαστικές σακούλες για αποθήκευση και πώληση ναρκωτικών, δεν δίστασαν να ντυθούν draq queens.

Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν ο συνταγματάρχης Πάνθαπ Πανάντι.

Η επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και μια γυναίκα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ street dance στην επαρχία Λομπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ.

Ο συλληφθείς κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών κατηγορίας ένα προς πώληση και λειτουργία παράνομου διαδικτυακού κουλοχέρη.

Οι έξι αστυνομικοί πόζαραν για φωτογραφία πίσω από τον συλληφθέντα στον οποίο είχαν περάσει χειροπέδες με τις αρχές να γράφουν στη λεζάντα για τη σύλληψη που έγινε την περασμένη Παρασκευή: «Δεν θέλαμε να βγούμε έξω και να τον συλλάβουμε, είναι σπατάλη ενοικίασης κοστουμιών».

🇹🇭 Thai police officers cross-dressed as a flashy female dance troupe to arrest a drug dealer, Mekha Fa-wap-wap in Lop Buri



To blend into the festival crowd, the undercover officers danced in front of a mobile music truck to mimic a real entertainment troupe. While dancing,… pic.twitter.com/l9eZ2m65sC May 25, 2026

Τον Φεβρουάριο αστυνομικοί φόρεσαν στολή λιονταριού και αξιοποίησαν τους εορτασμούς για το νέο σεληνιακό έτος προκειμένου να συλλάβουν έναν άνδρα που αναζητούσαν για κλοπή βουδιστικών αντικειμένων αξίας περίπου 54.000 ευρώ.

Στο βίντεο φαίνονται οι «χορευτές» που φορούσαν στολή λιονταριού με έντονα χρώματα να πλησιάζουν τον ύποπτο, πριν ένας αστυνομικός να εμφανιστεί ξαφνικά από το κεφάλι του κοστουμιού και, με τη βοήθεια των συναδέλφων του να τον ρίξει στο έδαφος.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Μπανγκόκ, η διάρρηξη αφορούσε πολλά θρησκευτικά αντικείμενα και δύο αγάλματα του Βούδα ύψους 30 εκατοστών. Όπως ανακοινώθηκε ο 33χρονος συλληφθείς είχε ποινικό μητρώο για αδικήματα που αφορούσαν ναρκωτικά και κλοπές.

