Τα κλειδιά ξανά στον Αρτσιόμ Ράτζκοβ έδωσαν στον Άρη! Η λεμεσιανή ομάδα με ανακοίνωση της επισημοποίησε την επιστροφή του Λευκορώσου προπονητή.

Αναλυτικά:

«Τα ηνία ξανά στον Ράτζκοφ

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την επιστροφή του Αρτσιόμ Ράτζκοφ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Λευκορώσος προπονητής είχε θητεύσει στην ομάδα μας για περίπου εννέα μήνες, από τις 20 Μαΐου 2025 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2026. Κάθισε στον πάγκο του Άρη συνολικά σε 27 αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ στον Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!».

