Η Ομόνοια ετοιμάζει σκηνικό τίτλου σήμερα στις 19:00 στο ΓΣΠ, με περίπου 19.000 οπαδούς στο πλευρό της, στοχεύοντας σε νίκη απέναντι στον Άρη που θα της επιτρέψει να ανοίξει τις σαμπάνιες της πρωταθλήτριας. Ο κόσμος της ζει για τη μεγάλη στιγμή, όμως στο «Ηλίας Πούλλος» επικρατεί απόλυτη συγκέντρωση, με μοναδικό στόχο την ολοκλήρωση της αποστολής.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα πρέπει να αναζητήσουν ισχυρά κίνητρα για τη σημερινή αναμέτρηση στο ΓΣΠ απέναντι στην Ομόνοια. Με νίκη, το «τριφύλλι» θα πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και το έργο των «ταξίαρχων» θα είναι -επιεικώς- άβολο.

