Μέσα στην κατοικία που ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι, ο Ρόμπερτ Ο’ Νιλ διέκρινε τους χώρους και τα δωμάτια μόνο μέσω της διόπτρας νυχτερινής όρασης.

Ήταν ένα από τα επίλεκτα μέλη της Seal Team 6 που είχε επιλεγεί για να εντοπίσει και να εξολοθρεύσει τον Σαουδάραβα Οσάμα Μπιν Λάντεν, τον οποίο είχε ανακαλύψει η CIA.

Ο αρχηγός της Αλ Κάιντα, κύριος υπεύθυνος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της «11ης Σεπτεμβρίου» κρυβόταν σε μια καλά φυλασσόμενη έπαυλη σε προάστιο της πόλης Αμπόταμπαντ του Πακιστάν.

Mε μπροστάρισσα μια επίμονη αναλύτρια, μετά από ενδελεχείς έρευνες και παρακολουθήσεις συγκεκριμένων ατόμων επί μήνες η CIA είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στο συγκεκριμένο σπίτι διέμενε ο πιο καταζητούμενος τρομοκράτης στον κόσμο.

Τα υπόλοιπα ήταν δουλειά για μια «αόρατη» μονάδα των Seal, την ύπαρξη της οποίας ήξεραν μέχρι εκείνο το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαΐου του 2011, ελάχιστοι άνθρωποι.

Οι «Φώκιες» απογειώθηκαν από βάση του Αφγανιστάν με τρία ελικόπτερα stealth που δεν εντοπίζονται από τα ραντάρ, όταν ο Μπάρακ Ομπάμα έδωσε το πράσινο φως για την επιχείρηση «Το δόρυ του Ποσειδώνα». Όταν προσγειώθηκαν έξω από την κατοικία άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.

Το κτίριο που κρυβόταν ο πιο καταζητούμενος τρομοκράτης του κόσμου

Η εκτέλεση

Ο Ρόμπερτ Ο’ Νιλ ήταν από τους πρώτους που ανέβηκε τις σκάλες μαζί με άλλους κομάντο, προκειμένου να εντοπίσουν τον Μπιν Λάντεν σε κάποιο από τα πολλά δωμάτια του σπιτιού. Όταν οι συνάδελφοί του γκρέμισαν μια πόρτα, ο Ο’ Νιλ σάρωσε με την διόπτρα νυχτερινής όρασης τον χώρο και είδε μια πολύ γνώριμη φιγούρα.

«Αντίκρισα τον Μπιν Λάντεν. Έμοιαζε ταραγμένος και ήταν πολύ πιο ψηλός απ’ ότι περίμενα. Τον πυροβόλησα δύο φορές στο μέτωπο. Μπαμ! Μπαμ! Σωριάστηκε στο πάτωμα μπροστά στο κρεβάτι κι έριξα άλλη μια. Μπαμ! Ήταν σωριασμένος, ακίνητος με την γλώσσα έξω…».

Ο Ρόμπερτ Ονίλ που κέρδισε το παρατσούκλι “The Shooter”

Το μισό κεφάλι του αρχηγού της Αλ Κάιντα δεν υπήρχε πλέον όμως οι λέξεις της «Φώκιας» για το πως σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μέσα στο δωμάτιο ενός απομονωμένου κτηριακού συγκροτήματος στο Αμπόταμπαντ, άργησαν κάποια χρόνια να βγουν από το στόμα του.

Όμως ο Ρόμπερτ Ο’ Νιλ κέρδισε εκείνο το ξημέρωμα της Δευτέρας 2 Μαΐου 2011 ένα παρατσούκλι που θα τον συνόδευε πλέον σε όλη του την ζωή. Πλέον ήταν ο «The Shooter» -σ.σ. στην ελληνική «ο εκτελεστής»- αν και ο ίδιος έκανε απλά την δουλειά του όπως είπε μετά, παρότι ερίζουν και άλλοι Seal για τον συγκεκριμένο τίτλο τιμής.

Όπως επισήμανε δυο χρόνια μετά την επιχείρηση, μιλώντας στο Esquire, «αναρωτήθηκα τελικά αν αυτό που μόλις είχα κάνει ήταν η καλύτερη ή η χειρότερη πράξη της ζωής μου».

O Μπάρακ Ομπάμα παρακολουθεί ζωντανά την επιχείρηση “Το Δόρυ του Ποσειδώνα”

Όλα τα ονόματα των Seal της Six Team που έλαβαν μέρος στην παράτολμη επιχείρηση έπρεπε να παραμείνουν απόρρητα, αλλά αυτό δεν διήρκησε πολύ, μετά την τρέλα που είχε καταλάβει τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο για το συγκεκριμένο χτύπημα.

Ένας από τους κομάντο, ο Ματ Μπισονέτ, είπε ότι αυτός ήταν που σκότωσε τον Μπιν Λάντεν, ενώ έγραψε ακόμη και βιβλίο εξαγριώνοντας τους ανωτέρους του, που δεν επιθυμούσαν τέτοιου είδους δημοσιότητα για την Seal Team 6. Ο Ρόμπερτ Ο’ Νιλ κράτησε μυστική την ταυτότητα του για άλλα τρία χρόνια, αφού το άρθρο στο Esquire δεν την αποκάλυψε μέχρι που το έκανε ο ίδιος ένα βράδυ Σαββάτου το 2014, σε ένα ντοκιμαντέρ του Fox που προβλήθηκε σε δύο συνέχειες.

Από τη μια στιγμή στην άλλη, όλος ο κόσμος έμαθε για τον κομάντο που εισέβαλε πρώτος στο δωμάτιο του αρχηγού της Αλ Κάιντα και τον εκτέλεσε ψυχρά με τρεις σφαίρες. Ήταν η πρώτη φορά που «ο εκτελεστής» εκτέθηκε τηλεοπτικά, αφού μέχρι εκείνη την στιγμή, κρατούσε το στόμα του ερμητικά κλειστό.

Το τελευταίο κρυσφήγετο του Οσάμα Μπιν Λάντεν

Οι αγωνίες για την επόμενη μέρα

Μοναδική εξαίρεση κατά την οποία μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε στον Φιλ Μπρόνστιν για το story που έγραψε ο τελευταίος στο αμερικάνικο Esquire.

Ο Μπρόνστιν χρειάστηκε να προσπαθήσει πάρα πολύ γι’ αυτή τη συνέντευξη με τον πιο διάσημο ίσως Seal και μέχρι να τον πείσει συναντήθηκαν δεκάδες φορές.

Ο Ρόμπερτ τον κάλεσε στο σπίτι του, δείπνησαν οικογενειακά όλοι μαζί και μετά από εβδομάδες αναμονής o «εκτελεστής» άρχισε να ανοίγεται σταδιακά στον δημοσιογράφο.

Του αποκάλυψε τα άγχη και τις αγωνίες που είχε όταν θα ερχόταν επόμενη μέρα μακριά από τους Seals και την πενιχρή σύνταξη που θα έπαιρνε. Το επικείμενο διαζύγιο από τη γυναίκα του ήταν μια δύσκολη πραγματικότητα, όπως και η αβεβαιότητα για το μέλλον του, εκτός στρατού.

Ο Μπρόνστιν τον άφηνε να του λέει πράγματα για τα οποία δεν θα έγραφε στο ρεπορτάζ του και ο Ρόμπερτ όσο πιο κοντά ερχόταν με τον δημοσιογράφο τόσο πιο πολλά έλεγε για τη «δουλειά».

Μέχρι τη νύχτα που αντίκρισε στα πέντε μέτρα τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ο «εκτελεστής» είχε λάβει μέρος σε πάνω από δώδεκα ειδικές αποστολές των ειδικών δυνάμεων και είχε σκοτώσει πάνω από τριάντα άτομα.

Όταν έγινε μέλος της Seal Team 6 (ST6) μπορούσε πια να υπερηφανεύεται ότι ανήκε στην ελίτ της πιο φονικής μηχανής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Το βράδυ που σημάδεψε για πάντα τη ζωή του εκτελώντας τον αρχηγό της Αλ Κάιντα θυμήθηκε την πράκτορα που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη του κρησφύγετου που ζούσε μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά του ο Μπιν Λάντεν. Επρόκειτο για την αναλύτρια της CIA, που περίμενε σε στρατιωτική βάση του Τζαλάλαμπαντ στο Αφγανιστάν την επιστροφή των Seal με την σωρό του Λάντεν.

Μόλις τα ελικόπτερα προσγειώθηκαν ο Ο’ Νιλ κατέβηκε, την πλησίασε και με μια κίνηση αφαίρεσε από το όπλο του τον γεμιστήρα. Της τον έδωσε ως αναμνηστικό δώρο, αφού έλειπαν οι τρεις σφαίρες που διέλυσαν το κρανίο και την δεξιά πλευρά του προσώπου του Μπιν Λάντεν.

Όταν προβλήθηκε η ταινία «Zero Dark Thirty», η οποία θεωρήθηκε ως η πιο «πιστή» κινηματογραφική μεταφορά της επιχείρησης «Δόρυ του Ποσειδώνα», «ο εκτελεστής» την παρακολούθησε με την εν διαστάσει σύζυγό του και ένα θείο του.

Όταν ο τελευταίος κατά την διάρκεια της προβολής τον ρώτησε με σιγανή φωνή αν έχει ξαναδεί την ταινία, η χαμηλόφωνη απάντηση του ήταν όλα τα λεφτά: «Θείε, έχω δει το original»…

