Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η σύζυγός του, Μελάνια, δεν αντέχει να τον βλέπει να χορεύει στους ρυθμούς του «YMCA» των Village People, αναφερόμενος στον χαρακτηριστικό του χορό με τις σφιγμένες γροθιές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του στη Φλόριντα, απέδωσε στον εαυτό του το γεγονός ότι το τραγούδι έφτασε τελικά στην πρώτη θέση των charts. «Ξέρετε, αυτό το τραγούδι ήταν στο νούμερο 5, πριν από 32 χρόνια, και έφτασε στο νούμερο 1, 32 χρόνια αργότερα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν έφτασε στο νούμερο 1. Και έμεινε στο νούμερο 1 για μήνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μου λέει, “αγάπη μου, σε παρακαλώ” – ξέρετε, είναι πολύ κομψή γυναίκα – “σε παρακαλώ μην χορεύεις, δεν αρμόζει σε έναν πρόεδρο”» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

«Εγώ είπα, “αυτό μπορεί να μην αρμόζει σε έναν πρόεδρο, αλλά προηγούμαι με 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις ή κάτι τέτοιο”».

President Trump says First Lady Melania Trump dislikes his dancing to 'YMCA': "She hates when I dance to what's sometimes referred to as the 'gay national anthem.'" pic.twitter.com/qREkTLPhZ5 — CSPAN (@cspan) May 1, 2026

Αμέσως μετά την ομιλία του, ο Τραμπ έσπευσε φυσικά να χορέψει ξανά το «YMCA», προσθέτοντας μάλιστα και μία κίνηση… με το στυλ του γκολφ.

Σύμφωνα με το ABC News, ο Τραμπ είχε κλείσει περισσότερους από 110 προεκλογικούς του λόγους το 2024 με αυτόν τον χορό.

🚨 NOW: President Trump just broke out into an energetic YMCA DANCE to a packed The Villages, Florida crowd



He's going off, and added the golf swing 🤣



47 will go FULL 2024 MODE to help save the majority in the 2026 midterms, expect many more rallies! 🇺🇸 pic.twitter.com/vwjW2IA2jV — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 1, 2026

