Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η σύζυγός του, Μελάνια, δεν αντέχει να τον βλέπει να χορεύει στους ρυθμούς του «YMCA» των Village People, αναφερόμενος στον χαρακτηριστικό του χορό με τις σφιγμένες γροθιές.
Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του στη Φλόριντα, απέδωσε στον εαυτό του το γεγονός ότι το τραγούδι έφτασε τελικά στην πρώτη θέση των charts. «Ξέρετε, αυτό το τραγούδι ήταν στο νούμερο 5, πριν από 32 χρόνια, και έφτασε στο νούμερο 1, 32 χρόνια αργότερα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν έφτασε στο νούμερο 1. Και έμεινε στο νούμερο 1 για μήνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Μου λέει, “αγάπη μου, σε παρακαλώ” – ξέρετε, είναι πολύ κομψή γυναίκα – “σε παρακαλώ μην χορεύεις, δεν αρμόζει σε έναν πρόεδρο”» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
«Εγώ είπα, “αυτό μπορεί να μην αρμόζει σε έναν πρόεδρο, αλλά προηγούμαι με 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις ή κάτι τέτοιο”».
Αμέσως μετά την ομιλία του, ο Τραμπ έσπευσε φυσικά να χορέψει ξανά το «YMCA», προσθέτοντας μάλιστα και μία κίνηση… με το στυλ του γκολφ.
Σύμφωνα με το ABC News, ο Τραμπ είχε κλείσει περισσότερους από 110 προεκλογικούς του λόγους το 2024 με αυτόν τον χορό.