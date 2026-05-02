Προτεραιότητα μας είναι η στήριξη των αγροτικών μας περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών μας, είπε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου, σε χαιρετισμό της στην αναβίωση της Εορτής Πορτοκαλιού Αμμοχώστου, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Λέγοντας ότι το Υπουργείο Γεωργίας αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, η Υπουργός τόνισε ότι «γι’ αυτό προτεραιότητα μας είναι η στήριξη των αγροτικών μας περιοχών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών μας μέσα από τη διασφάλιση δικαιότερου εισοδήματος, τη στήριξη της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, την αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την ενίσχυση της καινοτομίας και της έξυπνης γεωργίας».

«Κομβικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023–2027, με προϋπολογισμό 454 εκ. ευρώ, που συνδέει την ανταγωνιστικότητα με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική προσαρμογή», συνέχισε η Υπουργός.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι είναι ανοικτές ακόμα οι προκηρύξεις του μεγάλου επενδυτικού μέτρου, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, καθώς και της ειδικής παρέμβασης για τη στήριξη της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, ύψους 7,5 εκ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 29 Μαΐου 2026.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, επισήμανε, δίνει επίσης ευκαιρίες για τοπική ανάπτυξη μέσω της παρέμβασης LEADER, στη βάση της οποίας σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. Αναφερόμενη στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, είπε ότι δραστηριοποιείται η Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου Λτδ» και για τη χρηματοδότηση της δικής της στρατηγικής στην προγραμματική περίοδο 2023-27 έχει κατανεμηθεί το ποσό των 3 εκ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο είναι ανοικτή η προκήρυξη για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό αγροτουριστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καταλυμάτων και των μικρών χώρων εστίασης, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 650.000 ευρώ.

Ανοικτή, επίσης, είναι και η προκήρυξη που αφορά την ενίσχυση για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας/ εμπειρίας των κατοίκων της υπαίθρου, την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσης, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Υπουργό, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μέσω του LEADER, αναμένεται να προκηρυχθούν δράσεις που αφορούν την κατασκευή δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας, καθώς και την υλοποίηση δράσεων συνεργασίας.

Η στήριξη του αγροτικού κόσμου δεν εξαντλείται μόνο στις επενδύσεις, είπε η κ. Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι αφορά και τη διαμόρφωση μιας αγοράς πιο δίκαιης, πιο διαφανούς και πιο λειτουργικής για τον ίδιο τον παραγωγό.

«Και ακριβώς επειδή αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας, ενθαρρύνουμε τη δημιουργία και λειτουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Μέσα από τη σωστή λειτουργία τους και τη μείωση των μεσαζόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενισχύεται η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών και διασφαλίζονται πιο δίκαιοι όροι στην αγορά. Στην επαρχία Αμμοχώστου, ήδη δραστηριοποιούνται τρεις αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ενώ, ακόμη μία Ομάδα Παραγωγών βρίσκεται στη διαδικασία αναγνώρισης», σημείωσε η Υπουργός.

Επιπρόσθετα, είπε ότι «προχωρήσαμε και με τη δημιουργία της εφαρμογής e-Κοφίνι ενός σύγχρονου εργαλείου πληροφόρησης, το οποίο παρέχει τόσο στους παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές τη σαφή εικόνα για τις τιμές σε όλα τα στάδια της αγοράς. Την ίδια στιγμή εφαρμόζουμε και τη νομοθεσία για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Σημειώνοντας ότι οι συνεχείς περίοδοι ανομβρίας δοκιμάζουν τον αγροτικό μας κόσμο και αναδεικνύουν το υδατικό ως έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για το μέλλον της γεωργίας, είπε ότι ακριβώς γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή προχωρήσαμε με έναν στοχευμένο σχεδιασμό που ενισχύει την υδατική ασφάλεια και την επάρκεια του νερού τόσο στο κομμάτι της ύδρευσης αλλά και για τους αρδευτές μας.

Σημείωσε ότι από το 2023 τερματίστηκε η πρακτική της εφεδρικής λειτουργίας, οι μονάδες τέθηκαν σε πλήρη δυναμικότητα, ενώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα μας πέρασε από πέντε σε οκτώ μονάδες αφαλάτωσης σε λειτουργία, με μία ακόμη να προστίθεται το επόμενο διάστημα.

Στη βάση αυτού του σχεδιασμού, συνέχισε, “ενισχύουμε την ύδρευση μέσω αφαλάτωσης, μειώνοντας την εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Παράλληλα, επενδύουμε στη μέγιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών”.

“Στόχος μας είναι να ενισχυθεί σταδιακά η ασφάλεια στην ύδρευση, ώστε να διαμορφώνονται πιο ευνοϊκές συνθήκες για τη στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας και την ορθολογική αξιοποίηση των αποθεμάτων” τόνισε.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, είπε η κ. Παναγιώτου, η υδατική επάρκεια αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, τη γεωργική δραστηριότητα και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η Υπουργός σημείωσε ότι στο πλαίσιο αυτό, προχωρεί η δημιουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην Αγία Νάπα/ περιοχή Αγίας Θέκλας, δυναμικότητας 30.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, με δυνατότητα επέκτασης της στις 40.000 κ./ημερησίας, ενισχύοντας περαιτέρω την υδατική ασφάλεια της ελεύθερης Αμμοχώστου.

“Να σημειώσω ότι προωθούνται όλες οι αναγκαίες μελέτες και διαδικασίες, ώστε το έργο να προχωρήσει με ταχύτητα, αλλά και με πλήρη σεβασμό στα περιβαλλοντικά και τεχνικά δεδομένα” πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, είπε, υλοποιούνται κι άλλα υδατικά έργα υποδομής στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, ένα από αυτά είναι το έργο Κοκκινόκρεμμου, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια υδροδότησης και καλύπτει τις ανάγκες των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής, βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του συστήματος παροχής πόσιμου νερού τόσο στις τουριστικές περιοχές όσο και στις κοινότητες των Κοκκινοχωρίων και της επαρχίας Λάρνακας.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε πως προχωρούμε και στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με την επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων στην επαρχία Αμμοχώστου, συμβάλλοντας στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης απόρριψης, στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στην Επαρχία Αμμοχώστου, είπε η Υπουργός. έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Κοινότητα Αυγόρου και στον Δήμο Αγίας Νάπας, ενώ στους Δήμους Σωτήρας και Δερύνειας η ολοκλήρωσή τους αναμένεται τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο του 2026 αντίστοιχα.

Παράλληλα, είπε, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των απωλειών νερού, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης, σημειώνοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2025, έχει εγκριθεί έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για έργα μείωσης απωλειών στα δίκτυα υδατοπρομήθειας των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Για την επαρχία Αμμοχώστου, περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση του έργου επιδιόρθωσης βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο των περιοχών Παραλιμνίου–Δερύνειας και Αγίας Νάπας, ύψους €2,3 εκατομμυρίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», υπενθύμισε.

Ανέφερε πως η πρόσφατη πολιτική συμφωνία για την τροποποίηση της Κοινής Οργάνωσης Αγορών αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δίνει ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου.

Τόνισε την συμβολή της Κυπριακής Προεδρίας, λέγοντας ότι διαμορφώθηκε ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο για τη διαχείριση της αγοράς. Για τους γεωργούς της Κύπρου, είπε, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, σε ενίσχυση της συλλογικής τους δύναμης και σε αναβάθμιση της αξίας των τοπικών προϊόντων.

«Σε μια αγορά όπου οι μικρές και οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής, τέτοιες παρεμβάσεις ενισχύουν ουσιαστικά το εισόδημα και δημιουργούν πιο σταθερές προοπτικές για το μέλλον», ανέφερε η Υπουργός.

Είπε ότι την ίδια κατεύθυνση υπηρετεί και το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που φιλοξενείται στην Κύπρο στις 4 Μαΐου, με επίκεντρο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας απέναντι στην κλιματική κρίση και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Αναφερόμενη στην αναβίωση της Εορτής Πορτοκαλιού, είπε ότι είναι μια πράξη μνήμης και συνέχειας, που επιβεβαιώνει ότι η ταυτότητα αυτού του τόπου παραμένει ζωντανή, παρά τις συνθήκες κατοχής.

«Σήμερα, για πρώτη φορά μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, η Εορτή Πορτοκαλιού επιστρέφει, όχι στον φυσικό της χώρο- δυστυχώς, αλλά στις καρδιές μας, διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη και την ταυτότητά μας. Πριν από την τουρκική εισβολή, αποτελούσε έναν από τους πιο λαμπρούς και σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, αναδεικνύοντας την πόλη ως το επίκεντρο της εσπεριδοκαλλιέργειας στο νησί», κατέληξε.

ΚΥΠΕ