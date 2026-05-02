Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το σενάριο επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα, το οποίο περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε φόρουμ στο Παλμ Μπιτς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε, με χιουμοριστικό τόνο αλλά αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς, ένα σενάριο κατά το οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις, επιστρέφοντας από το Ιράν, θα μπορούσαν να «σταματήσουν» στο νησί και να επιβάλουν την κυριαρχία τους.

Συγκεκριμένα, στην περιγραφή που έκανε αναφέρθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ως παράδειγμα στρατιωτικής ισχύος που, κατά τον ίδιο, θα αρκούσε για να εξαναγκάσει την κουβανική ηγεσία σε παράδοση.

«Θα στείλουμε ίσως το USS Abraham Lincoln»

«Θα τελειώσουμε πρώτα με το ένα, μου αρέσει να ολοκληρώνω τη δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν.

«Θα το κάνουμε κατά την επιστροφή μας από το Ιράν. Θα στείλουμε ένα από τα μεγάλα μας πλοία — ίσως το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Θα το στείλουμε εκεί, θα σταματήσει περίπου 100 μέτρα από τις ακτές, και εκείνοι θα πουν: “Σας ευχαριστούμε πολύ, παραδινόμαστε”», είπε αναφερόμενος στους Κουβανούς ηγέτες.

Καθώς μιλούσε για το θέμα, ο Τραμπ φαινόταν να χαμογελά ειρωνικά, και το ακροατήριο γελούσε, σύμφωνα με το CNNi.

Οι κυρώσεις και η απάντηση της Κούβας

Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν την Παρασκευή, την ίδια μέρα που υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επεκτείνεται το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων κατά της κουβανικής κυβέρνησης και των εταίρων της.

Η κουβανική κυβέρνηση, αντιδρώντας στις αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε μέσω του ΥΠΕΞ Μπρούνο Ροντρίγκεζ: «Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταστέλλει τον δικό της λαό στους δρόμους, επιδιώκει να τιμωρήσει τον δικό μας, που αντιστέκεται ηρωικά στις επιθέσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού».

CNN.gr