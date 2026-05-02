Σε σειρά μέτρων και σχεδίων που προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη στήριξη των αλιέων, αναφέρθηκε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ Ψαριού του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, είπε ότι βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή το σχέδιο για τον λαγοκέφαλο, το οποίο έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ανέφερε.

«Δείχνουμε την τεχνογνωσία μας και σε άλλες χώρες», σημείωσε.

Παράλληλα, η Υπουργός αναφέρθηκε στο σχέδιο αποζημίωσης για την καταστροφή διχτυών από δελφίνια, το οποίο στοχεύει στην άμεση στήριξη των αλιέων, καθώς και σε σχέδια που αφορούν την τροποποίηση και αναβάθμιση των αλιευτικών σκαφών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε νέα πρωτοβουλία που προωθείται με τη συμβολή του Επιτρόπου Κώστα Καδή, η οποία αφορά την ετοιμασία σχεδίου για τη στήριξη των ψαράδων λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο διαμόρφωσης και αναμένεται να καλύψει την περίοδο από τον Φεβρουάριο μέχρι και το τέλος του έτους, με αναδρομική ισχύ.

Καταλήγοντας, η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι το επάγγελμα του ψαρά είναι ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί ουσιαστική στήριξη. «Οι αλιείς χρειάζονται ενίσχυση και συμπλήρωμα στο εισόδημά τους και οφείλουμε με έργα να είμαστε δίπλα τους», είπε.

ΚΥΠΕ