Οι εικόνες από το Τσίρειο Στάδιο τον Μάιο του 2016, με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων, παραμένουν ανεξίτηλες. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, ο επίλογος της υπόθεσης του Λευτέρη Αραούζου γράφτηκε στις δικαστικές αίθουσες, φέρνοντας στο φως πτυχές που προκαλούν ερωτηματικά για τη λειτουργία των θεσμών.

Η υπόθεση του τότε 20χρονου φιλάθλου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στον τελικό ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ομόνοια, έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκωσίας. Στον παραπονούμενο θα καταβληθεί το ποσό των 60.000 ευρώ ως αποζημίωση, μια εξέλιξη που αποτελεί την κατάληξη ενός δικαστικού μαραθωνίου.

