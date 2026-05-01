Η Ομόνοια ετοιμάζεται αύριο με νίκη επί του Άρη να σφραγίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ταυτόχρονα, οι πράσινοι θα επιστρέψουν στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ μετά τη σεζόν 2021-22, όταν και αποκλείστηκαν με δύο ήττες από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Οι πράσινοι θα ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, εκεί όπου κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκονται στους ισχυρούς της κλήρωσης στις 16 ή 17 Ιουλίου. Στους πιθανούς αντιπάλους δεδομένα βρίσκονται μόνο Τουν (πρωταθλήτρια Ελβετίας) και Μιάλμπι (πρωταθλήτρια Σουηδίας). Περισσότερα για τις υπόλοιπες δέκα υποψήφιες αντιπάλους της Ομόνοιας θα γνωρίζουμε με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων στην Ευρώπη.

