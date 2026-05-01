Έπεσε την περασμένη Τρίτη η αυλαία μιας υπόθεσης που χρονολογείται από το 2008 και αφορά κονδύλια ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο προνοούσε χρηματοδότηση συνολικού ποσού €5 εκατ. για προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ο Επαρχιακός Δικαστής, Ανδρέας Αναγνώστου, αθώωσε τα τέσσερα κατηγορούμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που καταχωρίστηκε το 2017 και αφορούσε κατηγορίες που εδράζονται στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απάτης, της παράνομης είσπραξης χορηγιών από δαπάνες ευρωπαϊκών κοινοτήτων, της κατάχρησης εξουσίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατηγορούμενοι ήταν ο πρόεδρος του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων κατά τον επίδικο χρόνο, Σάββας Ευαγγέλου, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Νίκος Παπακυριακού, ο ανώτερος λειτουργός εμπορίου και βιομηχανίας, Γιώργος Χατζηαυξέντης και η εταιρεία Agropromotion SPRL.

Ωστόσο, ο κ. Αναγνώστου στην έκτασης 129 σελίδων ετυμηγορία του κι αφού καταγράφει αναλυτικά την αξιολόγησή του για την ενώπιον του μαρτυρία, κατέληξε πως «η Κατηγορούσα Αρχή απέτυχε να αποδείξει, έξω από κάθε λογική αμφιβολία, τις κατηγορίες της παρούσας υπόθεσης. Έτσι, οι Κατηγορούμενοι 1, 2, 5 και 7 αθωώνονται και απαλλάσσονται από τις κατηγορίες 1 – 5, 8, 9 και 10».

Πριν απ΄ αυτή την κατάληξη, καταγράφει μια προς μια τις κατηγορίες και παραθέτει την αξιολόγηση της μαρτυρίας, εξετάζοντας κατά πόσον αυτή στοιχειοθετεί τα συστατικά στοιχεία εκάστης κατηγορίας.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης όπως αυτό καταγράφεται στην ετυμηγορία του Δικαστηρίου, το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Κομισιόν στις 12/12/2008. Προηγήθηκε πρόταση από τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ και τον αντίστοιχο του βουλγαρικό Οργανισμό, η οποία υποβλήθηκε μέσω του τότε Υπουργείου Ενέργειας Βιομηχανίας & Τουρισμού.

Επρόκειτο για το Διακρατικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης Ευρωπαϊκών Γαλακτοκομικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες (Ρωσία – Ουκρανία) με τίτλο «EU CHEESE PLEASE». Την εκτέλεση του προγράμματος ανέλαβε η Agropromotion SPRL. Επελέγη μετά από διαδικασία διαγωνισμό που διενήργησαν ο ΠΟΑ και ο αντίστοιχος βουλγαρικός οργανισμός. Ο δε συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση του επίδικου προγράμματος καθορίστηκε στο ποσό των €4.988.000.

Η εκδοχή της Κατηγορούσας Αρχής, όπως προκύπτει μέσα από τις λεπτομέρειες των αδικημάτων των κατηγοριών, ήταν ότι μεταξύ των ετών 2008 και 2010 οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν όπως με απάτη καταδολιεύσουν την Ε.Ε. και την Δημοκρατία για να οικειοποιηθούν χρηματικό ποσό από την συνολική χρηματοδότηση των €4.988.000 του επίδικου Προγράμματος.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των αδικημάτων τα προαναφερθέντα πρόσωπα κατηγορήθηκαν ότι παρουσίασαν στο Υπουργείο διάφορα τιμολόγια για την εκτέλεση δράσεων του προγράμματος για συγκεκριμένα ποσά, παραλείποντας να παρουσιάσουν στο Υπουργείο τα τιμολόγια με τα πραγματικά ποσά των παροχέων των δράσεων. Ανάμεσα σ΄ άλλα κατηγορούνταν ότι απέκτησαν το χρηματικό ποσό των €799.426, ενώ γνώριζαν πως αυτό αποτελούσε έσοδο από τη διάπραξη των αδικημάτων που τους καταλογίζονταν.

Ωστόσο, όπως σημειώσαμε το Δικαστήριο δεν πείστηκε από την ενώπιον του μαρτυρία. Είναι ενδεικτική η αναφορά στην μάρτυρα κατηγορίας Αλίκη Ιορδάνους (Μ.Κ.6), η οποία τον επίδικο χρόνο ήταν ανώτερη λειτουργός του Κλάδου Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου και σε πρώτο στάδιο είχε εμπλοκή στην διαδικασία αξιολόγησης.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι η προαναφερθείσα δεν έκανε θετική εντύπωση ως αντικειμενική μάρτυρας, ενώ σημειώνει: «Η επί του προκειμένου μαρτυρία της δεν αποτελεί παρά την άποψή της, την οποία εξέφρασε με βάση τα δεδομένα που της παρουσιάστηκαν από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της (όπως χαρακτηριστικά ανέφερε) για την παρούσα υπόθεση, και όχι με υπόβαθρο τα αναγκαία πρωτογενή γεγονότα, αφού δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τις περιστάσεις».

Τους Σάββα Ευαγγέλου και Νίκο Παπακυριακού εκπροσώπησαν οι Ηλίας Στεφάνου και Μάριος Σπύρου, ενώ για τους Χατζηαυξέντη και την εταιρεία εμφανίστηκαν οι Ρίκκος Μαππουρίδης και Χρήστος Καρυπίδης.