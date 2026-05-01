Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 38χρονος μοτοσικλετιστής στην Πάφο μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 10.40 χθες βράδυ στη λεωφόρο Χρυσονέρας στην Κισσόνεργα με κατεύθυνση την Πέγεια.

Συγκεκριμένα, ενώ ο 38χρονος κάτοικος Πάφου, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην πιο πάνω λεωφόρο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη.

Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος να σημειωθεί, δεν έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη. Στην οδηγό του οχήματος διενεργήθηκε έλεγχος ναρκοτέστ και αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

Η Τροχαία Πάφου σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας συνεχίζουν τις εξετάσεις.