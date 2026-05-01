Μια νέα τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τα δεδομένα στην ανδρική γονιμότητα, δίνοντας ελπίδα σε άνδρες που είχαν διαγνωστεί με αδυναμία ανίχνευσης σπέρματος κατά εκσπερμάτισμα.

Το σύστημα Star (Sperm Track and Recovery), που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια στις ΗΠΑ, χρησιμοποιεί αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να εντοπίζει ακόμη και ένα μόνο σπερματοζωάριο μέσα σε εκατομμύρια κυτταρικά υπολείμματα.

Για πολλούς άνδρες παγκοσμίως, η απουσία σπέρματος ισοδυναμεί συχνά με τη σκληρή διαπίστωση ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί. Ωστόσο, η νέα μέθοδος φαίνεται να ανατρέπει αυτή την πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το Star εντόπισε βιώσιμα σπερματοζωάρια σε σχεδόν 30% των περιπτώσεων όπου οι ασθενείς θεωρούνταν πλήρως χωρίς σπέρμα, ενώ σε δοκιμές βρήκε έως και 40 φορές περισσότερα σπερματοζωάρια από τις συμβατικές μεθόδους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ζευγαριού από το Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο άνδρας έπασχε από γενετική πάθηση που προκαλεί εξαιρετικά χαμηλή παραγωγή σπέρματος. Μετά από χρόνια προσπαθειών, το σύστημα εντόπισε οκτώ σπερματοζωάρια από δείγμα ιστού, οδηγώντας τελικά σε επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

Αν και οι ειδικοί ζητούν περισσότερες κλινικές μελέτες, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ήδη να ανοίγει έναν νέο δρόμο στην αναπαραγωγική ιατρική, μετατρέποντας το «αδύνατο» σε πραγματική ελπίδα.

huffingtonpost.gr