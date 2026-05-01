Στη δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει τον Κόουλ Άλεν να πυροβολεί πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, στην προσπάθειά του να πλησιάσει τον Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Στο υλικό από το ξενοδοχείο «Washington Hilton», που δημοσίευσε ο εισαγγελέας στην Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση το προηγούμενο Σάββατο, φαίνεται ο 31χρονος να παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας και να τρέχει στους διαδρόμους κρατώντας όπλο.

Στιγμιότυπα που δείχνουν τον Άλεν να περπατά μέσα στο ξενοδοχείο την ημέρα πριν το περιστατικό.

Ο Άλεν διέρχεται τον έλεγχο ασφαλείας και πυροβολεί έναν πράκτορα που βρισκόταν στα δεξιά του. Ο πράκτορας ανταπέδωσε τα πυρά ενώ έπεφτε πίσω και τραυματίστηκε στο στήθος, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Άλλοι αστυνομικοί άνοιξαν αμέσως πυρ προς την κατεύθυνση του Άλεν, ενώ εκείνος συνέχιζε να κατευθύνεται προς την αίθουσα δεξιώσεων όπου βρίσκονταν ο Τραμπ, η σύζυγός του, ο αντιπρόεδρος Βανς και άλλοι επίσημοι.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το υλικό δείχνει επίσης τον Άλεν να «εξετάζει» τον χώρο την προηγούμενη ημέρα της εκδήλωσης. Ο ύποπτος είχε κάνει check-in στο ξενοδοχείο μία ημέρα πριν την απόπειρα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι κατάφερε να διανύσει περίπου 18 μέτρα στον διάδρομο πριν ακινητοποιηθεί. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από μία σφαίρα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ άλλος αστυνομικός πυροβόλησε πολλαπλές φορές χωρίς να τραυματίσει τον δράστη.

Η έρευνα συνεχίζεται και οι εισαγγελείς προχωρούν σε περαιτέρω διαδικασίες για την υπόθεση.

iefimerida.gr