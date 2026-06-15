Ψαλίδι στην προσωπική φρουρά νυν και πρώην αξιωματούχων αναμένεται να βάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς η αρμόδια επιτροπή της Αστυνομίας αναμένεται να στείλει νέα εισήγηση στον Κώστα Φυτιρή.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι η μείωση της αστυνομικής φρουράς στους αξιωματούχους δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση του ιδίου, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα θεσμικά κείμενα.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι θα γίνει εκτίμηση του κινδύνου από την αρμόδια επιτροπή ασφάλειας της αστυνομίας, ενώ στη συνέχεια θα δοθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον ίδιο να την καταθέτει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η φρουρά τοποθετείται μετά από εκτίμηση υψηλού κινδύνου για ένα πρόσωπο, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης αστυνομικών για να αναλάβουν καθήκοντα.

«Δεν μπορώ να δεχθώ οι αστυνομικοί να κάνουν υποτυπώδη καθήκοντα ενώ έχουν εκπαιδευτεί για άλλα καθήκοντα. Βασικό στοιχείο είναι εκτίμηση κινδύνου και εάν θα παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος», ανέφερε ο κ. Φυτιρής.