Οι ψηλοί τόνοι των πολιτικών αντιπαραθέσεων είναι συνηθισμένη τακτική στο τελευταίο μίλι κάθε προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό, όμως, που κάνει την παρούσα προεκλογική περίοδο να ξεχωρίζει είναι τα… απόκρυφα και συνδηλούμενα μηνύματα πίσω από τις κομματικές ανακοινώσεις. Όσα δεν λέγονται και τα οποία, ίσως, μια… δεύτερη ανάγνωση να αποκρυπτογραφεί ως τακτικές, αλλά και… προθέσεις.

Η Πινδάρου πιέζει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κάνοντας λόγο για το κόστος στο κράτος από αποφάσεις του την περίοδο που ήταν Γενικός Ελεγκτής, με χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα τον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Πάφου. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τόσο χθες όσο και προχθές, απάντησε με επίθεση κατά της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, αφήνοντας αιχμές για στήριξη και συνεννόηση με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και πυροβολώντας κατά του Νίκου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ. Χθες, προχωρώντας και ένα βήμα παρακάτω, απάντησε στις κατηγορίες του Μιχάλη Ιωαννίδη, επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, μιλώντας για «αποφάσεις των Κυβερνήσεων Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ/Χριστοδουλίδη».

Θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο τις προηγούμενες μέρες ήταν και μία φωτογραφία που χρησιμοποίησε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης για να απαντήσει στον ΔΗΣΥ. Η φωτογραφία κόπηκε με τρόπο ώστε να απεικονίζεται μόνο το πλάνο στο οποίο φαινόταν η Αννίτα Δημητρίου με τον Νίκο Αναστασιάδη και όχι ολόκληρο το πλάνο της φωτογραφίας, στην οποία η πρόεδρος του ΔΗΣΥ βρίσκεται ανάμεσα στους δύο τέως προέδρους του κόμματος.

Στην Πινδάρου είναι προφανές ότι θέλουν να αναδείξουν μια αρνητική πλευρά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά την περίοδο που ήταν Γενικός Ελεγκτής, επιχειρηματολογώντας ότι, με τις ενέργειές του, οδηγούσε σε εκτόξευση του κόστους έργων τα οποία δεν προχωρούσαν.

Ο Μιχάλης Ιωαννίδης, χθες, ανήρτησε δημοσίευμα της «Offsitenews», στο οποίο γινόταν λόγος για σύγκρουση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με τον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών.

«Εκτός από το ότι ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης καθόριζε το επιπλέον κόστος και αυτός υπέγραφε τις πληρωμές ενώ ήταν ακόμα υπεύθυνος ελέγχου στο Υπουργείο, από την αλληλογραφία αποκαλύπτεται πλήρης καταφρόνηση του συμφέροντος των πολιτών και της κοινωνίας. Άρα γιατί γίνονταν;

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει να εξετάσει όλα αυτά. Το ίδιο και αν υπάρχουν άλλες τέτοιες παρεμβάσεις σε άλλες περιπτώσεις.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να καταγραφούν και να μετρηθούν Ευρώ προς Ευρώ και να κινηθούν διαδικασίες για να κριθεί σε δικαστήριο αν αυτές οι παρεμβάσεις γίνονταν για αλλότριους σκοπούς.

Δεδομένου ότι υπάρχουν δικαστικά ευρήματα για μια σειρά από άλλες υποθέσεις από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο, ότι οι παρεμβάσεις του γίνονταν για αλλότριους λόγους με τρόπο ανάρμοστο του αξιώματος του, τότε όλα πρέπει να εξεταστούν, αν υπάρχουν και άλλα.

Να αξιολογηθεί και να αναζητηθεί η ζημιά του δημοσίου από το φαινόμενο αυτό εκείνη την περίοδο που διετέλεσε αξιωματούχος», έγραψε ο Μιχάλης Ιωαννίδης.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απάντησε με ανάρτηση, στην οποία απευθυνόταν στην Αννίτα Δημητρίου.

«Αγαπητή Αννίτα, χθες, οι πολίτες της Λάρνακας ήταν στους δρόμους κατά της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που τους εμπαίζει σε σχέση με την ενιαία ανάπτυξη στο Λιμάνι και Μαρίνα. Eσείς θυμηθήκατε να εκδώσετε ανακοίνωση εναντίον μου για τον δρόμο Πάφου-Πόλης για να μου φορτώσετε τις λανθασμένες αποφάσεις των Κυβερνήσεων Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ/Χριστοδουλίδη που οδήγησαν το έργο στο τέλμα.

Σήμερα, ο Μιχάλης Ιωαννίδης, επικεφαλής του σκιώδους υπουργικού σας, θυμήθηκε άλλο παραμύθι σε σχέση με ακόμη ένα σκάνδαλο της δική σας διακυβέρνησης. Η απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη διεφθαρμένη Κυβέρνησή σας, είχε δοθεί από τότε. Την παραθέτω ξανά για να φρεσκάρω τη μνήμη σας.

Διερωτώμαι εάν υπάρχει τέρμα στον κατήφορο που πήρατε.

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις θέσεις μας και το όραμα μας να αλλάξουμε τη χώρα.

Εσείς συνεχίστε την προσπάθεια να ξεπλένεται τον πατριάρχη σας Νίκο Αναστασιάδη και τα σκάνδαλα της δεκαετούς διακυβέρνησής σας», έγραψε.

Ο Νικόλας, το Κυπριακό και ο… κατήφορος

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ συνεχίζει να ασκεί πίεση στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τις θέσεις του κινήματός του στο Κυπριακό. Σε βίντεό του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναφέρει ότι το ΔΗΚΟ το 2004 ήταν ξεκάθαρο, λέγοντας «ΟΧΙ» στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Σήμερα κάποιοι δυσκολεύονται να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Να πουν τι υποστηρίζουν στο Κυπριακό. Όμως αν δυσκολεύονται να μιλήσουν για ύψιστο ζήτημα. Πώς αύριο θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε σοβαρά θέματα που απαιτούνται θέσεις και αποφασιστικότητα. Όχι υπεκφυγές και σιωπή», δηλώνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος απαντούσε σε αναφορές του προέδρου του ΔΗΚΟ στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα την προηγούμενη μέρα.

«Αγαπητέ Νικόλα. Σε άκουσα με προσοχή στο SIGMATV.

Δεν έχω αντιληφθεί γιατί επιμένεις ότι δεν γνωρίζεις τις θέσεις μας στο Κυπριακό αφού αυτές είναι δημοσιευμένες και τις εξήγησα δημόσια ουκ ολίγες φορές. Σου βάζω στο σχόλιο απόσπασμα για το Κυπριακό από πρόσφατη συνέντευξή μου.

Καταλαβαίνω τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεσαι. Οι πολίτες σε έχουν ταυτίσει με τα συμφέροντα των τραπεζών και αντιλαμβάνονται την ευθύνη σου λόγω της στήριξής σου στα σκάνδαλα (GSI, Βασιλικό, videogate, στεγαστικό, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ) της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, της οποίας το ΔΗΚΟ, με τις αποφάσεις σου, έχει καταστεί επίσημο δεκανίκι. Την ίδια ώρα κλείνεις το μάτι στην Αννίτα Δημητρίου, που μαζί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι οι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη.

Όλα αυτά σε έχουν φέρει σε διάσταση με την κοινωνία των πολιτών. Εισηγούμαι λοιπόν να ψάξεις στις δικές σου πράξεις και παραλείψεις και να μην φτιάχνεις εχθρούς για να φορτώσεις τις συνέπειες των δικών σου ενεργειών.

Από πλευράς μου, δεν θα σε ακολουθήσω σε αυτό τον κατήφορο. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις», έγραψε.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος του απάντησε ότι έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που το ΔΗΚΟ ζήτησε να ξεκαθαρίσει το ΑΛΜΑ αν συμφωνεί με τη στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν.

«Ακόμη περιμένουμε να απαντήσουν…Αντί απάντησης τώρα μας παραπέμπουν στις τράπεζες, στον GSI και άλλα ενδιαφέροντα.

Ποιους φοβάται το ΑΛΜΑ και δεν απαντά;

ΥΓ. Μεταξύ των δύο μας αγαπητέ Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο μόνος που έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές και τα Δικαστήρια είσαι εσύ», έγραψε.

Περιοδεία Στέφανου για την Πρωτομαγιά

Με αφορμή την Πρωτομαγιά, το ΑΚΕΛ επισκέφθηκε χθες εργοτάξιο με πολυμελή αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο γγ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα στελέχη του ΑΚΕΛ συνομίλησαν με εργαζόμενους, στο πλαίσιο των επαφών με τον κόσμο της εργασίας και της διαρκούς ανάδειξης των εργασιακών ζητημάτων.

«Η Πρωτομαγιά είναι η μέρα των εργαζομένων, γι’ αυτό και σήμερα επισκεφτήκαμε ένα εργοτάξιο για να συνομιλήσουμε με εργαζόμενους, οικοδόμους· κάτι που κάνουμε συχνά θα πρέπει να πω, και δεν περιμένουμε μόνο την επέτειο της Πρωτομαγιάς», ανέφερε μετά το πέρας της επίσκεψης ο Στέφανος Στεφάνου.

«Το ΑΚΕΛ θέλει ξανά να τονίσει την ανάγκη όπως έχουμε εργασιακές θέσεις και εργασιακές σχέσεις οργανωμένες, θέλουμε αύξηση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων. Είμαστε πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε καλούς μισθούς, θέλουμε δικαιώματα για τους εργαζόμενους, θέλουμε οι εργαζόμενοι να έρχονται το πρωί, να εργάζονται σε καλές συνθήκες και το απόγευμα να επιστρέφουν ασφαλείς στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους, θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια στους χώρους εργασίας», πρόσθεσε.