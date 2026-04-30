Το κλείσιμο της στρόφιγγας των διαρροών προς άλλα κόμματα κρίνει το ντέρμπι πρωτιάς μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, ενώ στην αντίπερα όχθη, η αποσυσπείρωση των δύο είναι κέρδος για νεοφανή κόμματα. Στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, οι τόνοι ανεβαίνουν για τα καλά, με τους αρχηγούς των κομμάτων να βγαίνουν μπροστά και τα επιτελεία να θέτουν επιτακτικά διλήμματα προς το εκλογικό σώμα.

Σημείο αναφοράς αποτελεί η νέα σύγκρουση ΔΗΣΥ – Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με αφορμή το έργο του δρόμου Πόλης – Πάφου και την καθυστέρηση που προκύπτει στην ολοκλήρωσή του, με την Πινδάρου να επιρρίπτει ευθύνες στον επικεφαλής του Άλματος για την περίοδο κατά την οποία ήταν Γενικός Ελεγκτής.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σήκωσε το γάντι και απάντησε, παίρνοντας την αντιπαράθεση ένα βήμα παρακάτω και αφήνοντας υπονοούμενα για υπεράσπιση της Κυβέρνησης από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και για… «νοσηρούς πολιτικούς σχεδιασμούς της Αννίτας».

Η Πινδάρου, χθες, έστρεψε τα πυρά της και προς την Εζεκίας Παπαϊωάννου, για την εκλογική μάχη της 24ης Μαΐου, υποδεικνύοντας πως το δίλημμα για τον νικητή των εκλογών είναι εάν η κοινωνία θέλει να συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης ή αν θα επιστρέψει σε πολιτικές που θα μας οδηγήσουν πίσω σε νέες φορολογίες και αποκοπές.

«Τα μεγάλα έργα δεν μετρώνται μόνο με αριθμούς»

Στη χθεσινή ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως διαχρονικό εμπόδιο στο έργο του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς – Πάφου, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις του συνέβαλαν σε καθυστερήσεις ενός έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ΔΗΣΥ κατέθετε σχέδια και προϋπολογισμούς στη Βουλή για την προώθηση του έργου, ο τότε Γενικός Ελεγκτής ζητούσε την απόρριψη του σχετικού κονδυλίου από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας το έργο ως «δήθεν σκάνδαλο».

Οδυσσέας: Ο ΔΗΣΥ υπερασπιστής Χριστοδουλίδη

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με ανάρτησή του, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ελέγχεται για τους χειρισμούς της που οδηγούν το έργο σε οριστικό ναυάγιο, ενώ ο ΔΗΣΥ κατηγορεί τον ίδιο.

«Μα ο ΔΗΣΥ είναι από τώρα συμπολίτευση; Ας το πούνε στους πολίτες πριν τις εκλογές να ξέρουν τι ψηφίζουν», σημειώνει και υποστηρίζει ότι «η Κυβέρνηση Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ με αγνόησε παντελώς το 2017/18 όταν έκανα εισήγηση για ένα καινούργιο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που σήμερα θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένος.

Ούτε μια μέρα καθυστέρηση δεν προκλήθηκε από μένα. Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή (εδώ και 8 χρόνια), οι δύο Κυβερνήσεις εφαρμόζουν απόλυτα δικούς τους (λανθασμένους) σχεδιασμούς.

Το πώς γίνεται μετά από 8 χρόνια να φταίω εγώ, μόνο οι νοσηροί πολιτικοί σχεδιασμοί της Αννίτας ξέρουν», σημειώνει.

Είτε ο ΔΗΣΥ θα κερδίσει τις εκλογές είτε το ΑΚΕΛ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, έθεσε χθες με έντονο τρόπο το πολιτικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η αναμέτρηση θα κρίνει εάν η χώρα θα συνεχίσει «υπεύθυνα μπροστά» ή θα επιστρέψει «πίσω στις φορολογίες, τις αποκοπές και την ανεργία».

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουλλάς τόνισε πως το βασικό δίλημμα για τους πολίτες είναι η επιλογή ανάμεσα στη σταθερότητα και την ανάπτυξη ή σε «πειραματισμούς» που, όπως ανέφερε, μπορούν να οδηγήσουν σε νέα περίοδο αστάθειας και περιπετειών για την οικονομία και την κοινωνία.

Αννίτα στον Άγιο Αθανάσιο

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, επισκέφθηκε χθες τη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχάνων, καθώς και με εκπροσώπους της βιομηχανίας και εργαζομένους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η βιομηχανία στην κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Στέφανος: Προεδρία Βουλής και ΑΚΕΛ – Η απογοήτευση με Ειρήνη

Δεν αποκλείει τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής το ΑΚΕΛ, αλλά αυτό είναι θέμα που θα απασχολήσει το κόμμα αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές, ανέφερε χθες, στην εκπομπή «Διασπορά Ειδήσεων», ο γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σε ερώτηση αν θα ήθελε να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Βουλής, είπε πως το θέμα δεν είναι προσωπικό. «Δεν αποκλείουμε να διεκδικήσουμε την Προεδρία της Βουλής, αλλά αυτό είναι θέμα που θα μας απασχολήσει αμέσως μετά από τις βουλευτικές εκλογές».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, σημασία έχει και το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό και το ισοζύγιο δυνάμεων στη Βουλή. Ο καθένας, συνέχισε, θα μετρήσει τα κουκιά του, για να δει ποιες δυνατότητες και προϋποθέσεις έχει για συνεργασίες, αλλά και για την προσπάθεια να εξασφαλίσει τις ψήφους που θα καταστήσουν εφικτή την εκλογή.

«Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση πρέπει πρώτα απ’ όλα να δούμε πώς θα είναι ο νέος χάρτης της Βουλής την επόμενη ημέρα των εκλογών».

Ερωτηθείς αν έχει σημασία για το ΑΚΕΛ η 24η Μαΐου να το βρει πρώτο κόμμα, απάντησε «όχι, διότι εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε τη συσπείρωση, που ήδη είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, στηριγμένη πάνω στις θέσεις, τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του κόμματος, για να βοηθήσουμε τη χώρα και την κοινωνία».

«Αν έρθουμε πρώτοι θα μας αρέσει, αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός μας στόχος». Την ίδια ώρα, ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως ο βασικός στόχος είναι να βγουν πιο ισχυροί, γιατί «όσο πιο ισχυροί είμαστε τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η πολιτική μας υπέρ της κοινωνίας».

Κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση με τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ο γγ του ΑΚΕΛ τόνισε πως «εμείς δεν επιλέξαμε και δεν συνεχίζουμε και δεν κάναμε οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση. Τουναντίον, όποτε ρωτηθήκαμε, οι απαντήσεις μας είναι ότι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Βέβαια, όταν προκαλούμαστε δεν μπορούμε να μην απαντούμε».

Σε ερώτηση αν το ΑΚΕΛ θα τη στήριζε σε περίπτωση που η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι υποψήφια για την Προεδρία της Βουλής, ο Στέφανος Στεφάνου απάντησε πως δεν θα μπει σε αυτή τη συζήτηση για τον οποιονδήποτε.

ΕΛΑΜ: Αλλάζει υποψήφιο στην Πάφο

Με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΕΛΑΜ, ο Κυριάκος Σάββα τίθεται εκτός του ψηφοδελτίου στην επαρχία Πάφου, λόγω συνεχιζόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις επανειλημμένες και πολλαπλές προειδοποιήσεις και προσπάθειες συνεννόησης που έγιναν το τελευταίο διάστημα, δεν υπήρξε καμία θετική ανταπόκριση από πλευράς του κ. Σάββα.

Ουσιαστικά ο ίδιος επέλεξε να ακολουθήσει την προσωπική του ατζέντα.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές και φίλοι του Ε.ΛΑ.Μ. εντάχθηκαν και ακόμη περισσότεροι θα επιλέξουν στις επερχόμενες εκλογές να συμπορευτούν μαζί μας, ακριβώς επειδή συμφωνούν με τις θέσεις μας και ασπάζονται το όραμά μας.

Για εμάς είναι υψίστης σημασίας τα στελέχη και οι υποψήφιοί μας να υπηρετούν πρώτα και πάνω απ’ όλα το συλλογικό συμφέρον», αναφέρει το ΕΛΑΜ.