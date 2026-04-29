Έντονη κριτική ασκεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός στη στάση που είχε τηρήσει ο τότε Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφορικά με το έργο του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις του συνέβαλαν σε καθυστερήσεις ενός έργου ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ΔΗΣΥ κατέθετε σχέδια και προϋπολογισμούς στη Βουλή για την προώθηση του έργου, ο τότε Γενικός Ελεγκτής ζητούσε την απόρριψη του σχετικού κονδυλίου από τον κρατικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας το έργο ως «δήθεν σκάνδαλο».

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η προσέγγιση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη περιορίστηκε σε «στενά λογιστικά κριτήρια», χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η κοινωνική διάσταση του έργου, η ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και η διαχρονική απομόνωση της Χρυσοχούς.

«Τα μεγάλα έργα υποδομής δεν μετρώνται μόνο με αριθμούς. Μετρώνται με ανθρώπινες ζωές, με την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση και με την υποχρέωση του κράτους να στηρίζει τις απομακρυσμένες περιοχές», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει ότι η συνεχής προβολή ενστάσεων και προσκομμάτων είχε ως αποτέλεσμα πολύχρονες καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής, σε ένα έργο που – όπως αναφέρει – θα έπρεπε ήδη να εξυπηρετεί τους κατοίκους και την οικονομία της περιοχής.

Ο ΔΗΣΥ επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ολοκλήρωση του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς και καλεί όλους τους θεσμούς να λειτουργούν εντός των ορίων του ρόλου τους, χωρίς παρεμβάσεις που, όπως αναφέρει, εμποδίζουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της επαρχίας Πάφου.