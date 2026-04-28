Ένταση προκλήθηκε στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής «Αιχμές» του Omega, με πρωταγωνιστές τον Χρύσανθο Σαββίδη και τον Σωτήρη Κουππάρη.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε για το ζήτημα του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ να ενοχλείται έντονα από αναφορές του αντιδημάρχου Δρούσιας και υποψηφίου βουλευτή με τον ΔΗΣΥ.

Ο Σωτήρης Κουππάρης ανέφερε ότι οι βουλευτές Πάφου που βρίσκονταν μαζί του στο στούντιο της εκπομπής (Χρύσανθος Σαββίδης και Βαλεντίνος Φακοντής) δεν πίεσαν αρκετά κατά τη διάρκεια της θητείας τους για τον δρόμο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Σαββίδη.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Σωτήρης Παρούτης, αφού η συμπεριφορά των καλεσμένων του ήταν εκτός ελέγχου αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την εκπομπή για διαφημίσεις.

Δείτε βίντεο από τον καυγά: