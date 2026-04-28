Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Γεωργίου Προδρόμου, αναδεικνύοντας την προσφορά και το αποτύπωμά του στην εκπαίδευση και τα γράμματα. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία του ως Γυμνασιάρχη του Παγκύπριο Γυμνάσιο, καθώς και στη συμβολή του στην πνευματική ζωή της Κύπρου, ενώ εκφράζονται συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Γεωργίου Προδρόμου, Γυμνασιάρχη του ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου και πολυγραφότατου πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος κηδεύεται σήμερα.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση την παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του πολύτιμο έργο και ισχυρό αποτύπωμα στις γενιές μαθητών που διαμόρφωσε με ήθος, γνώση και αξίες.

Η προσφορά του στην εκπαίδευση και στα γράμματα υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην εκπαιδευτική και πνευματική ζωή της Κύπρου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

Λευκωσία, 28 Απριλίου 2026