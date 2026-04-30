Ενώ οι αφίξεις ισραηλινών επισκεπτών στην Πάφο, μετά τους μήνες της πλήρους διακοπής της σύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ συνεπεία των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή, ολοένα και πυκνώνουν τις τελευταίες εβδομάδες, η αντίστοιχη κίνηση από την μεγάλη αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να κινείται σε κατώτερα του αναμενομένου για την εποχή επίπεδα.

Το φαινομενικά οξύμωρο γεγονός, να πραγματοποιούν ταξίδια οι άνθρωποι από το μέτωπο του πολέμου και να διστάζουν να το πράξουν ευρωπαίοι από την άλλη άκρη της γηραιάς ηπείρου, εξηγείται εντούτοις εύκολα, δηλώνει στον «Φ» ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης. Όπως εξηγεί, στο επίκεντρο του προβλήματος είναι η ταξιδιωτική οδηγία που εξακολουθεί να είναι σε ισχύ από το Λονδίνο για την Κύπρο και η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά τόσο για τους ίδιους τους ταξιδιώτες, όσο και για τους οργανωτές ταξιδίων.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης, ότι διαρκούσης της επίσημης ταξιδιωτικής οδηγίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες ενεργούν αναλόγως εκτιμώντας ως υψηλού ρίσκου ένα τέτοιο ταξίδι, γεγονός που καθίσταται και οικονομικά αποτρεπτικό για τους βρετανούς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Κύπρου εξέφρασε την ελπίδα το σκηνικό αυτό να ανατραπεί εντός Μαίου, ώστε να μπορέσει η τουριστική βιομηχανία να ανακάμψει εγκαίρως για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου το πτητικό πρόγραμμα από τις ευρωπαικές χώρες έχει πλήρως ομαλοποιηθεί, με τις πληρότητες ωστόσο των αεροσκαφών να είναι, προφανώς, χαμηλότερες του συνηθισμένου. Σημαντική κρίνεται στο στάδιο αυτό η επαναφορά των πτήσεων από το Τελ Αβίβ, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται κρίσιμης σημασίας έστω και χωρίς ακόμα αριθμητικά να προσεγγίζουν τα νούμερα της εποχής πριν τον πόλεμο στο Ιράν.