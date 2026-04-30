Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα.

«Προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αναχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και επιστρέφουν σύντομα στην υπέροχη χώρα τους, καταργώ τους δασμούς και τους περιορισμούς στο ουίσκι που συνδέονται με την ικανότητα της Σκωτίας να εργάζεται μαζί με την Κοινοπολιτεία του Κεντάκι για το ουίσκι και το μπέρμπον», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, λέγοντας μάλιστα πως ο «Βασιλιάς και η Βασίλισσα με έκαναν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν ήταν ικανός να κάνει, χωρίς καν να με ρωτήσουν!».

