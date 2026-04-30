Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα στο πρόσωπο του Καρόλου Γ΄ «τον φοβερότερο βασιλιά», κατά τη διάρκεια μιας τελετής στον Λευκό Οίκο, για την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
«Είναι ένας φοβερός βασιλιάς, ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξη του Βρετανού μονάρχη και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο. «Καταπληκτικοί άνθρωποι. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους σαν κι αυτούς στη χώρα μας» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγα λεπτά αργότερα, όταν το βασιλικό ζεύγος αποχωρούσε με αυτοκίνητο, αφού αντάλλαξαν χειραψίες και μερικές κουβέντες.
Γοητευμένος από τη μοναρχία και τη χλιδή της, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται έμμεσα συχνά στην ιδέα να γίνει ο ίδιος βασιλιάς. Την Τρίτη έγραψε στο δίκτυό του Truth Social πως «ήθελε πάντα με ζήσει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ». Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ μια φωτογραφία του με τον Κάρολο και σχόλιο «δύο βασιλιάδες», συνοδευόμενη από μια μικρή κορώνα.
Αυτή η επίσημη επίσκεψη, τη χρονιά της επετείου των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η «ειδική σχέση» ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσινγκτον κλονίζεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει να… εκτιμά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ για τον πόλεμο στο Ιράν και την άρνησή του να επιτρέψει τη χρήση των βρετανικών βάσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνης.