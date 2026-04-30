Νέα αιχμή κατά του Κιρ Στάρμερ άφησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ «πιθανότατα θα είχε βοηθήσει» την Ουάσινγκτον στο ζήτημα του Ιράν, εάν είχε λόγο στη διαχείριση της βρετανικής στάσης στον πόλεμο.

Οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να φέρνουν σε αμήχανη θέση τον Βρετανό μονάρχη, ο οποίος, ως αρχηγός του κράτους, οφείλει να τηρεί αυστηρή πολιτική ουδετερότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η επίσκεψη του Βασιλιά συνέβαλε στην αποκατάσταση των σχέσεων με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κάρολο «εξαιρετικό» και «πολύ καλό φίλο», ωστόσο συνέχισε με αιχμές για τη στάση της βρετανικής κυβέρνησης.

«Νομίζω ότι αν ήταν στο χέρι του, θα μας είχε βοηθήσει με το Ιράν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο μονάρχης «θα ακολουθούσε και τις προτάσεις μας για την Ουκρανία», σημειώνοντας παράλληλα τις διαφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες.

Κριτική στον Στάρμερ για τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε την κριτική του προς τον Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει βρετανική συνδρομή στη σύγκρουση, χωρίς να λάβει θετική απάντηση.

«Του είπα, θέλεις να στείλεις λίγη βοήθεια; Και μου απάντησε ότι θα τη στείλει μετά τη λήξη του πολέμου. Αυτό δεν είναι καλό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έχει ήδη επιτεθεί φραστικά στον Βρετανό πρωθυπουργό, δηλώνοντας ότι «δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ» και ότι η παραδοσιακή «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών «δεν είναι όπως παλιά».

Διαφωνίες για τη στρατηγική στη Μέση Ανατολή

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένα απορρίψει την εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Την ίδια ώρα, σε ομιλία του ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της συμμαχίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «υπεράσπισης των κοινών αξιών» και αποφυγής απομονωτικών τάσεων.

